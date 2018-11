Allanaron una casa en el macrocentro y secuestraron 15 plantas de marihuana

Personal de Drogas Ilícitas realizó esta tarde un allanamiento en una casa en Patricios al 100 y secuestró 15 plantas de marihuana, entre otras cosas.

Según fuentes policiales consultadas por La Nueva., el operativo se llevó a cabo tras la denuncia de un vecino y contó con la colaboración de efectivos policiales de la comisaría Segunda.

Dentro de un placard encontraron un total de 5, 896 kg de marihuana.

En el lugar encontraron 51 plantines, un "mini invernadero", frascos con aceite de cannabis y había cogollos de marihuana secándose, según las fuentes.

Además, se pudo saber que en el lugar "no había muebles" y no se encentraba nadie al momento del allanamiento, por lo que todavía no hay detenidos.