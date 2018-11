Faggiano, tras el debut en la Selección: "Fue una de las noches más emocionantes de mi carrera"

El bahiense Lucas Faggiano, que debutó ayer en la Selección argentina de básquetbol, sostuvo que "fue una noche muy linda y de las más emocionantes de mi carrera".

El base de 29 años jugó por primera vez con la Albiceleste nada más y nada menos que ante Estados Unidos (80-63), en el triunfo de Eliminatorias Americanas que le dio la clasificación al Mundial de China 2019.

"Pasé por varios estados: nerviosismo en la previa y después durante el partido mucha alegría por el debut y por haber ayudado al equipo a ganar sabiendo que faltaba un partido para clasificar al mundial", dijo en diálogo con Canal 7.

Faggiano jugó 10 minutos y 42 segundos, anotó 2 unidades, dio una asistencia e hizo un recupero.

El bahiense, que se integró al grupo en los últimos días, sostuvo que la sólida base de la Selección hizo que todo sea más fácil para adaptarse.

"Yo sabía que no tenía mucho tiempo para adaptarme. Fueron 2 días de entrenamiento nada más y había que tratar de meterse de la forma más rápida posible en el andamiaje del equipo", explicó.

Y agregó: "Me saqué los nervios rápido y se dio un buen momento del equipo".

El base también habló sobre el aliento de los hinchas argentinos, que coparon el estadio en La Rioja para alentar a la Albiceleste.

Un poco de color de la fiesta de anoche. Hoy, a las 19, práctica abierta al público. Los esperamos! pic.twitter.com/3A5XOjZ3Zt — CABB (@cabboficial) 30 de noviembre de 2018

"Me tomé unos segundos para ver el estadio al final y fue impresionante. Se te ponía la piel de gallina. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera", expresó.

Faggiano también tuvo un momento para hablar del líder del equipo Luis Scola.

"Significa muchísimo. Todos saben lo que es. Cualquier palabra o cualquier consejo o detalle que te pueda decir marca mucho el camino. Las 2 o 3 cositas que me dijo en la previa me sirvieron mucho y me llenaron de confianza", opinó.

Argentina volverá a jugar este domingo, cuando reciba a México (a las 21:30) también en el estadio Superdomo de La Rioja. Además de Faggiano, el equipo también lo integra el bahiense Lucio Redivo, que anoche aportó 14 puntos.