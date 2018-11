Un ladrón robó dinero en un departamento y se escondió hasta que se fue la policía

Un ladrón sustrajo anoche dinero en efectivo de uno de los departamentos del complejo habitacional ubicado en Aguado 323 y luego saltó hacia una propiedad vecina, donde se ocultó hasta que se retiraron los efectivos policiales que llegaron luego del llamado al 911.

“Nos habíamos ido a las 11 de la noche y volvimos, a lo sumo, una hora después, y estaba la persiana levantada y la ventana cerrada. Atiné a abrirla y (el ladrón) la cerró desde el otro lado. Entonces nos fuimos al departamento de un vecino, y mientras nos abría la puerta veo que sale el tipo (por el delincuente). Para esto llega la policía, por la denuncia de algún otro vecino que escuchó un ruido”, comentó el damnificado, quien dijo llamarse Michel y es oriundo de Carmen de Patagones.

El joven agregó que “era de noche, pero pude ver que (el ladrón) era, más o menos, de 23 años y de 1,70 o 1,75 metros de altura”.

“La policía entró diez o quince segundos después, pero el loco había pasado (al patio de una gomería) y después a otra casa”, detalló.

Una vecina aseguró haber escucado decir a los uniformados 'tirate al piso', pero el delincuente logró acceder al patio lindero.

“Los dueños de la gomería vinieron alrededor de las 2 o 3 de la mañana, pero encontraron todo en orden”, dijo otra mujer.

Un muchacho que también vive en el complejo habitacional amplió que “de la gomería saltó a la casa de una vecina y al parecer se metió en el quincho y se quedó ocultó tras un colchón, que a la mañana apareció tirado en el piso”.

Luego de que concluyó el operativo , alrededor de las 3.30 de la madrugada, "se escuchó un golpe, como si alguien hubiera saltado. Es probable que se haya ido por el mismo lugar por donde entró, saltando la reja”, consideró otra vecina.

“Vimos varios policiales, un dron y patrulleros dando vuelta”, dijo Michel, quien manifestó que el ladrón “se llevó los ahorros. No me siento cómodo diciendo cuánto, pero no era una fortuna; nosotros somos estudiantes”.

Según el damificado, el dinero “lo encontró revolviendo el placard. También agarró una mochila en la que puso una computadora (portátil) para llevársela, pero no pudo”, concluyó.