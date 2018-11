"Nos están robando el derecho a la ilusión", dijo el DT Alfaro

El entrenador de Huracán, Gustavo Alfaro, señaló hoy que a los argentinos se les está "robando la ilusión" al querer jugar el partido entre River y Boca en el exterior, a la vez que pidió que haya "un gesto de grandeza" de parte de los dirigentes.

"Nos están robando el derecho a la ilusión. Es como si el día de mañana no se pudiera bailar tango. No nos pueden robar el River-Boca, tengan un gesto de grandeza. ¿Cómo lo van a jugar en Doha [una de las posibilidades]?", aseveró.

En una conferencia de prensa que brindó tras la práctica matutina, Alfaro añadió: "Entre todos estamos destruyendo al fútbol argentino. Soy técnico de Huracán y no me tienen que decir la responsabilidad que tiene el club por su historia. Yo tengo que respetarla. Nos están sacando hasta el River-Boca".

"Este es un momento para convocar a la gente. No quiero a los violentos, no quiero a los dirigentes cómplices. Jueguen, ganen, pierdan. No nos dejemos robar el River-Boca ni todas estas otras cosas", pidió.

El Tribunal de Disciplina dará a conocer en las próximas horas el fallo en torno a la definición sobre qué sucederá con el partido final, si vuelve a disputarse o se acepta la petición de Boca y se le da por ganado el partido y por ende el título de la Copa Libertadores.

En las últimas horas, medios de España aseguraron que el encuentro entre River y Boca se disputará en Madrid. (NA y La Nueva.)