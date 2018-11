Elías Ravanesi, el mejor debutante en el Estival

“El campeonato estival lo encaré bien; como lo haría todo piloto, con el objetivo de salir campeón”, declaró Elias Javier Ravanesi (13 años), quien se destaca hasta el momento como el mejor de los debutantes de la temporada, en la categoría Escuela del Club Midgistas del Sur.

“Fue un buen comienzo, ya que he entrado en las tres finales; el viernes gané la prefinal y después, largando desde última final, quedé séptimo en la final. Estoy séptimo en el campeonato, delante de piloto con más experiencia, por lo que estoy muy satisfecho, ya que soy debutante”, agregó al respecto.

Cuenta que desde chiquito sigue al midget, y que antes se subía al auto de Tomás Catalán y giraba en la pista de los Mancini. Y que en octubre del año pasado, una tarde su papá le dijo en chiste, que tenían pensado para más adelante comprarle un micromidget.

“Al día siguiente mis papás lo fueron a buscar con unos amigos, como que iban a un asado. Yo estaba con un amigo, cuando me llamaron; y al llegar al garage me lo encontré; era el auto que corría Mauro Acuña”, relató.

“No debuté en el Estival anterior, porque se estaba pagando el auto y no tenía nada listo, como las licencias (médicas y de piloto). Asique mi debut oficial fue en el último Campeonato Invernal”, explicó.

Practicó fútbol desde los 6 años, en el club 12 de Octubre, de la Liga de Villarino.

“Jugaba de 9, pero dejé hace dos temporadas, porque no me dieron más ganas de ir a ese club; y como no me anoté en otro, dejé de jugar”, señaló al respecto.

Elías, que como era de esperar se declaró fan de Esteban Mancini, anticipó que “Este viernes trataré de ganar mi primera final, se que es difícil; pero ya he corrido tres y tal vez esta vez se me puede dar”.

La ficha de Elías

Nombre: Elías Ravanesi

Edad: 13 años (1-4-2005), en Bahía Blanca

Estudios: 2º año en el Anexo de la Escuela Media Nº 3 de Médanos

Auto: Nº 22