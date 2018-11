Abuso sexual: "Se están animando a denunciar los delitos que han sucedido históricamente"

“La Unión Europea informó en una encuesta que el 20% de la población ha sufrido abuso sexual, o sea que una cada cinco personas ha sido o es víctima de un hecho de este tipo contra la infancia. Es un delito absolutamente frecuente y lo que está empezando a aparecer es que hay cada vez más denuncias. Las personas se están animando a hablar y denunciar más los delitos que han sucedido históricamente en occidente”.

Así explica Silvia Piceda, integrante de la ONG Los Adultxs por los Derechos de la Infancia, la importante cantidad de investigaciones que instruye la justicia por delitos contra la integridad sexual.

Como se informara en la víspera, según un relevamiento realizado por La Nueva., una de cada cuatro causas que ingresaron este año para ser llevadas a juicio en los tribunales criminales (intervienen en los delitos más graves) tiene que ver con esta problemática.

La mujer considera que “múltiples situaciones” provocan que una víctima decida romper el silencio y contar sus padecimientos.

“Vemos que muchas hablan de sus abusos cuando ven que el agresor está de nuevo en contacto con sus hermanos, familiares u otros niños. Es decir, cuando entienden que hablar puede servir para proteger a otro”.

También indica que “a medida que las víctimas nos animamos a hablar, otras, que están calladas, silenciadas o avergonzadas, también se animan a hacerlo”.

Tanto ella como su pareja Sebastián Cuattromo lo sufrieron en carne propia y decidieron luchar para cuidar a los más chicos.

“Hablé en mi infancia cuando era abusada y mis papás no hicieron nada. Es otra características de muchos compañeros y compañeras que han hablado de sus abusos y los adultos que escucharon no hicieron nada”.

Explica luego que Sebastián estuvo 10 años sin poder decirle a nadie lo que había pasado. Esa es otra característica de víctimas adultas o sobrevivientes, que pasan décadas sin poder hablar del tema. Un día quizás estalla por alguna circunstancia o se arman de alguna manera para poder contarlo”.

Un tema silenciado

Silvia sostiene que el abuso sexual fue un tema del que “históricamente no se ha hablado en nuestra sociedad”.

“Ha sucedido desde siempre. Los niños y las niñas no la han pasado bien y esto se ha ocultado. Vemos que de a poco, y a partir de la valentía de las víctimas que hablan, otras se animan a hacerlo. Hay mucha necesidad social de decir esto y conversarlo, porque hay mucha gente que por años guardó silencio”.

En este sentido señala que “las víctimas tenemos dolores por no haber sido cuidadas, por haber sido traicionadas en nuestra infancia, por los daños físicos, psíquicos, emocionales y espirituales que nos ha traído el abuso. Una cosa es el dolor, y otra diferente la culpa y la vergüenza. Estas últimas son de los agresores y sus cómplices”.

También admite que la problemática está más visible en la actualidad y hay gran cantidad de información disponible.

“En 2009, cuando me entero que el hombre que había elegido como padre de mi hija había abusado de su hijastra buscaba en Internet sobre casos como este o lugares para acudir, y la verdad no encontraba nada. Lo único que había eran especialistas que escribían o hablaban del tema, no podía encontrar pares”.

“Hoy en las redes hay mucho material de víctimas y entidades que trabajan con ellas. Hay mucha circulación de información y se habla más del tema”.

También destaca el papel de los medios de comunicación.

“Es fundamental la tarea de la información respetuosa del tema. Una cosa es marcar la importancia, la gravedad y la culpabilidad del agresor y sus cómplices, pero por otro lado, hay que destacar que los sobrevivientes y las víctimas tenemos la posibilidad de tener vidas felices y plenas. Uno no está marcado para siempre o condenado a ser un dañado de por vida”.