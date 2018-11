El fútbol se roba todas las miradas en la agenda deportiva de martes

Fútbol

**A las 21, Rosario Central y San Martín de San Juan se enfrentan en el Gigante de Arroyito, en uno de los encuentros postergados de la Superliga Argentina. Televisa TNT Sports.

**A las 21, Temperley se enfrenta a Chacarita, en una nueva jornada de la Primera B Nacional. Televisa TyC Sports.

**Por una nueva fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, se miden: CSKA Moscú vs Viktoria Plzen (a las 15, por ESPN), AEK Atenas vs Ajax (a las 15, por Fox Sports 2), Lyon vs Manchester City (a las 17, por Fox Sports 2), Juventus vs Valencia (a las 17, por Fox Sports), Bayern Münich vs Benfica (a las 17, por ESPN 3), Manchester United vs Ypung Boys (a las 17, por ESPN 2) y Roma vs Real Madrid (a las 17, por ESPN).

Básquetbol

**Desde las 20:45 se jugará el quinto punto de las semifinales de Segunda entre Pacífico (2) y Sportivo (2). El partido se llevará a cabo en el estadio William Harding Green.

Tenis

**No antes de las 13 de nuestro país, la bahiense Catalina Pella debuta en el Women's Circuit 15K de Solarino (Italia). En su debut, Cati se medirá ante la eslovena Kristina Novak. Posteriormente, en compañía de la maltesa Elaine Genovese, también debutará en el cuadro de dobles.