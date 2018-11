Salta: se quedó sin trabajo, encontró $ 5.800 y los devolvió

Un hombre desempleado encontró en la calle un bolso con $ 5.800, buscó a su dueño y lo devolvió.

Se trata de Martín Velázquez, oriundo de Güemes, Salta, quien caminaba por su barrio y encontró el dinero.

"Lo primero que hice fue mirar a mi alrededor para ver si observaba a alguien buscando el bolso, pero no había nadie, le pregunté a mi vecino y me dijo que una persona en bicicleta había estado por aquí, salí a buscarlo en mi moto, pero no lo encontré", explicó Velázquez a El Tribuno.

En el bolso también estaba el nombre del dueño y boletas de tómbola: "Era fácil de darse cuenta que quien la extravió se dedicaba a levantar la tómbola, eso me preocupó más porque sé que tienen un plazo para pagar las boletas y podía tener problemas", detalló el hombre, de 42 años.

Velázquez acercó el dinero a la comisaría, donde contactaron al dueño, Ricardo Arquiza.

"Yo ando todo el día en bicicleta, el miércoles fui a anotar la tómbola al negocio de una señora, allí se me cayó el bolsito con el dinero, cuando me di cuenta que me faltaba regresé a buscarlo pero no lo pude encontrar, estaba muy preocupado, por suerte a la mañana siguiente la policía me lo devolvió, me dijo que un hombre lo dejó en la comisaría", dijo Arquiza.

Según se supo, Velázquez trabajaba en el Ingenio San Isidro y se quedó sin trabajo el año pasado.