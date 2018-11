La ejemplificadora respuesta de Stephanie Demner a una seguidora que le puso que estaba "gordita"

La modelo Stephanie Demner, que está en pareja con el tenista bahiense Guido Pella, hizo un ejemplificador descargo en Instagram luego de que una usuaria le dijera que estaba "gordita".

La joven de 27 años se mostró en bikini en una foto y además de recibir cientos de comentarios positivos, hubo un par que le llamaron la atención.

A la usuaria que le dijo que estaba "gordita", le respondió: "Regorda estoy. ¿Se sigue usando comentar estas pelotudeces?".

Pero luego fue más allá y realizó una Storie con un mensaje.

"¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando este tipo de comentarios en las redes sociales? ¿Una red social te habilita a decir cualquier cosa a cualquiera? Cuidemos más nuestras palabras, no sabemos ni conocemos al que está leyendo del otro lado", comienza el texto.

Y luego agrega: "Para ser clara: a mí si me dicen que estoy más gorda o más flaca no me interesa. Me molesta muchísimo ver este tipo de comentarios en redes sociales (mías o de cualquiera) porque quizás del otro lado hay chicas leyendo que se sienten inseguras o no están conformes con su cuerpo y estos comentarios lastiman".

"Yo en mis redes promuevo la aceptación y el amor propio. No un número en una balanza o mucho menos lo que nos diga alguien atrás de un celular. Fin del tema para mí", concluyó.

Unas horas después contó que la usuaria que le dijo "gordita" no lo hará más.

"Taché su nombre porque por privado me dijo que fue 'un chiste'. Ya recapacitó y prometió no volver a hacerlos. Espero que sirva el ejemplo y tengamos más conciencia a la hora de escribir cualquier cosa en las redes sociales".