Finde largo: Cataratas del Iguazú, repleto de gente

El movimiento turístico del último fin de semana largo generó ingresos por 71,8 millones de pesos en Misiones, donde la ocupación hotelera fue del 76,5%, informó el Ministerio de Turismo provincial.

Desde el organismo, indicaron a Télam que “en la provincia se vivió un fin de semana largo superior en ventas y en movimiento turístico, a uno tradicional”.

Según los datos proporcionados los visitantes generaron ingresos por 71,8 millones de pesos, con un gasto promedio de 901,90 pesos persona y por cada día de hospedaje.

Asimismo, se registraron más de 24.000 arribos y más de 67.000 pernoctaciones, con tres noches de estadía promedio, y más 23.000 ingresos al Parque Nacional Iguazú.

En ese mismo sentido detallaron que la ciudad de las Cataratas alcanzó una ocupación de alojamiento del 93%, mientras que la localidad de San Ignacio un 79% y la capital provincial un 75%.

Por otra parte informaron que a las 23.15 del pasado domingo llegó el vuelo inaugural de Buenos Aires a Puerto Iguazú operado por la empresa Norwegian, con 135 pasajeros a bordo.

A esta frecuencia diaria la aerolínea sumará otra a partir del 7 de enero de 2019, que partirá de Aeroparque a las 9.45 y arribará a Puerto Iguazú a las 1..30; para regresar a las 12.10, con arribo a la ciudad de Buenos Aires para las 14.05, aproximadamente.

Respecto a los feriados, el Ministerio confirmó que se continuarán con las iniciativas que proponen bonificaciones en productos, servicios y eventos en la capital provincial, como el “Buen FinDe Posadas”.

“Forma parte de una estrategia integral que busca atraer y mantener el flujo turístico, sobre todo, en fechas que involucran un feriado”, precisaron.

En esta edición, se informó que se registraron más de 500 comerciantes (chicos, medianos y grandes) de la capital que se sumaron a esta convocatoria, y las ventas fueron un 30% superior a un fin de semana largo tradicional.

Las majestuosas Cataratas del Iguazú se encuentran en el interior del Parque Nacional Iguazú, un área de preservación de la naturaleza que abarca 67.720 hectáreas en el extremo norte de la Provincia de Misiones, en la República Argentina.

Se trata de un sistema de 275 saltos de agua en plena Selva Paranaense, ubicados a 17 kilómetros de la desembocadura del Río Iguazú en las aguas del Río Paraná, punto en el cual se encuentran las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, y en el que se erigen las ciudades de Puerto Iguazú, en el lado argentino, Foz do Iguaçu en el lado brasileño y el conglomerado urbano Ciudad del Este/Presidente Franco, del lado paraguayo.

Datos curiosos

Las Cataratas tienen un ancho de 2.7 kilómetros (o 1,7 millas). Su altura varía entre los 60 metros (200 pies) y 82 metros (o 269 pies) y su caudal de agua promedio es de 1.800 m³/s.

Una gran parte del agua de las cataratas cae en la Garganta del Diablo- un largo abismo que es de 82 metros de altura, 150 metros de ancho y 700 metros de largo. Este abismo es en forma de “U.”

Dos tercios de las Cataratas del Iguazú están en el lado de Argentina.

Las Cataratas del Iguazú se formaron como resultado de una erupción volcánica.

Pueden ser vistas en muchas películas, incluyendo: “La Misión”, “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull,” “Mr. Magoo,” “Miami Vice” y muchas más.

Durante 2017 se acercaron al Parque Nacional Iguazú 1.500.000 visitantes.

El parque nacional Iguazú fue creado en 1934 con el objeto de conservar el entorno y la biodiversidad de las cataratas del Iguazú, las que en 2011 resultaron elegidas como una de las «Siete maravillas naturales del mundo». La reserva nacional Iguazú fue creada en 1970.

Sheraton Iguazú

Dentro del parque argentino se encuentra el Hotel Sheraton Iguazú (antes: hotel Internacional Iguazú), que cuenta con una vista panorámica de la Garganta del Diablo y de los saltos brasileños.

Cerca de las cataratas, se encuentra la ciudad argentina de Puerto Iguazú, en la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná.