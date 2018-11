¿Te va este menú Olimpo?: “Chori” de entrada y "Calamar" de plato principal

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Pese a que la superfinal entre River y Boca pasó para hoy a las 17, el cotejo entre Platense y Olimpo no sufrió modificaciones: irá esta tarde a esa misma hora, tal como estaba establecido desde un principio.

"Como el operativo de seguridad en nuestra cancha (el estadio del "Calamar" se encuentra aproximadamente a 40 cuadras del Monumental de Núñez) le corresponde a la policía de la provincia, no hay impedimentos para que el partido se juegue con normalidad", le comunicó el vicepresidente de Platense, Pablo Bianchini, a Juan Manuel

Albisu, jefe de la delegación olimpiense en Capital.

Aunque está confirmado por Platense y por AFA, en Olimpo todavía especulan con la postergación del encuentro. ¿Qué pasará?

En fin...

A su ritmo, pero Olimpo va. Convencido de cada paso que da y más motivado que nunca. Hace tres fechas que no pierde y por primera vez en esta B Nacional pudo planificar y podrá afrontar un partido fuera del casillero rojo del descenso directo.

Olimpo goza de buena salud, y son varios los motivos a los que pudo apelar el DT Darío Bonjour para motivar a un equipo que, además de salir del último lugar de la tabla de promedios, se encuentra a un triunfo (siempre dependiendo de otros resultados, por supuesto) de ingresar al Reducido.

La Nueva. alertó al entrenador aurinegro aportándole un dato más para su charla técnica: Platense, el rival de hoy a las 17 en Vicente López, nunca le pudo ganar a la escuadra bahiense en los 7 enfrentamientos que registra el historial (ver cuadro aparte).

De visitante, Olimpo nunca se indigestó con “Calamar”. Le ganó en tres oportunidades y empataron la última vez.

Con la premisa de serle fiel a una racha más que favorable, el conjunto olimpiense practicó en la semana en la cancha más grande del complejo de Teléfonos, con medidas similares a la del “Marrón”.

Venía todo bien, hasta el entrenamiento del viernes a la mañana, cuando Said Llambay no pudo terminar el ensayo de pelota parada porque se le cargó el cuádriceps de pierna izquierda.

El zurdo quedó descartado y hasta minutos antes del cotejo no se sabrá quién ocupará el carril izquierdo del mediocampo: Lautaro Belleggia o Lucas Lazo.

David Vega tomará el lugar del desgarrado (en el isquiotibial de pierna izquierda) Franco Lefiñir y Fermín Holgado volverá a ocupar el arco que defendió Ezequiel Vidal en el 2-0 frente a Almagro.

Viola, Salvador Sánchez, Ibáñez, Lazo o Belleggia, Otondo, Coacci, Vidal y Katz. Uno quedará al margen del banco de suplentes.

"No sabemos especular, debemos atacar para ganar"

Lo dijo Axel Roríguez. Un punto esta tarde en cancha de Platense, no le caerá nada mal a Olimpo. Aunque en el plantel están motivados, confiados y animados como para ir a amargar al "Calamar", que se ubica 3 puntos más arriba y no sufre con la permanencia. "Planteamos cada encuentro para ganar, no sabemos especular. Las situaciones, de visitante, las generamos, sólo las tenemos que empezar a convertir", sostuvo Axel Rodríguez, el artillero del equipo con 4 tantos (todos de local). El aurinegro sólo marcó un tanto (el de Graciani a Central Córdoba de Santiago del Estero) en 4 partidos como huésped.

A las 18. A esa hora, el próximo domingo, Olimpo recibirá a Gimnasia de Mendoza por la fecha 12 de la B Nacional. Será la última presentación como local del aurinegro en este 2018.

Ganó Central Córdoba. Con gol de Nahuel Luján, a los 20 minutos del primer tiempo, Central Córdoba venció 1-0 a Los Andes, sobrepasó la línea de Olimpo en el promedio y se metió en el grupo del Reducido (quedó sexto en las posiciones). El aurinegro tiene un coeficiente de 1,222 y se encuentra sólo por encima de Santamarina (1,220), que juega el lunes de local ante Independiente Rivadavia.

Las formaciones

Platense: De Olivera; Morgatini, F. Gómez, Luciatti, Infante; Lamberti, Borrego, Palavecino; Amarilla, D. Vega y Cáseres. DT: Fernando Ruiz.

Olimpo: Holgado; Lacunza, Orozco, Cattaneo, Iberbia; Graciani, B. Díaz, D. Vega, Lazo o Belleggia; Argúello y Axel Rodríguez. DT: Darío Bonjour.

Arbitro. Gastón Suárez.

Cancha. Platense.

Hora.17