Arranca la compactadora, crece el Polo y la bronca por el aeropuerto

--Buen día Juan María. La verdad es que pensé que hoy uno de nosotros iba a estar festejando y el otro muy triste pero, después de todo lo que pasó ayer a la tarde, estamos los dos bajoneados.

--Sinceramente fue todo un bochorno. Una vergüenza a nivel nacional que trascendió las fronteras. Desde los inadaptados que apedrearon al micro de Boca, pasando por las graves falencias en el operativo de seguridad, hasta la pobre imagen que dejó la Conmebol a la hora de tomar decisiones, algo que pasó durante toda la Copa Libertadores.

--Pero bueno, esperemos que hoy sea una fiesta, el ganador pueda festejar y todo termine en paz...

--Bueno, mejor pasemos a lo nuestro. ¿Tenés algo para arrancar me imagino?

--Por supuesto. La primera novedad es que pasó una semana sin que la Muni usara las topadoras para demoler algo, pero el martes llega una máquina parecida a la ciudad.

--Uhh no empecés que con malas noticias que ya tenemos bastantes.

--Nada que ver, me refiero a que el martes llega la compactadora que se encargará de buena parte de los numerosos vehículos abandonados e incautados en distintos ámbitos de Bahía. Por lo que pude saber se amplió el cupo y esa máquina se va a quedar 15 días.

--¿Cuántos vehículos compactará?

--Alrededor de 600 autos y 1.500 motos. Si bien es una cantidad interesante hay muchos más y la Muni ya empezó los trámites para que entre abril y mayo la compactadora vuelva y pueda intervenir en un número similar.

--Me alegro porque si seguimos así nos va a tapar la chatarra. ¿Alguna otra novedad?

--Por supuesto, si recién empiezo. ¿O ya te querés ir?

--Dale, seguí que no estoy para jodas.

Concurso sobre la plaza Lavalle

--Ok. Por lo que pude averiguar hay varios en Bahía que se están moviendo para que se complete la semipeatonalización, ahora entre Brown y Saavedra.

--Claro, ese tramo forma parte del proyecto original.

--Exacto, y por lo que me comentaron los muchachos de la Corporación, en el marco del centenario de esa institución quieren bancar un concurso nacional de proyectos para el área de la plaza Lavalle. En la iniciativa obviamente intervendrá el Colegio de Arquitectos y es idea de la Corpo que se remodele toda la plaza Lavalle con un sector subterráneo para estacionamiento. Una vez elegido el proyecto ganador este será entregado a la Muni para que esta decida si concesiona las cocheras, si encara la obra mediante el sistema de Participación Público Privado (PPP), etc.

--¿Y en la Muni que opinan?

--Lo tomaron muy bien porque consideran que debe recuperarse esa plaza y el área circundante. Acordate que hace años se viene hablando de potenciar las callecitas de ese sector y vincularlas con el eje Belgrano–Donado.

--Bien, y ya que estás con proyectos pendientes se me vino a la cabeza la ampliación del aeropuerto. ¿No habían dicho que en julio– agosto empezaban las obras?

--Decís bien. Habían dicho, pero hasta ahora minga. Incluso hay cierta preocupación y molestia en el Ejecutivo municipal por el tema. Hasta estaba prevista una reunión con el ministro Dietrich que no se concretó porque no hubo acuerdo entre el ORSNA y el concesionario del aeropuerto sobre las obras. Por lo que pude averiguar, antes de viajar a los Estados Unidos, Héctor se comunicó con Dietrich y este no le ocultó su preocupación por el tema.

--Quizás esto se enmarque en el enfrentamiento que tiene el ministro con Eurnekian...

--Puede ser, pero Dietrich está muy preocupado porque en el marco de cómo está dada la concesión existen enormes problemas para que el aeropuerto siga creciendo y en función de lo que viene, existe preocupación porque si bien hay tres grupos interesados en el estacionamiento y hay tiempo hasta el 4 de diciembre para comprar el pliego y presentar la oferta, de parte del concesionario del aeropuerto no ha habido respuesta y las obras no aparecen.

--Bien, pero dónde sí parece haber respuesta es en YPF. Sinceramente tengo que reconocer que te anotaste un nuevo poroto cuando a fines de septiembre anticipaste que si bien se iba el regasificador iba a llegar una barcaza para licuar el gas de Vaca Muerta y exportarlo. Felicitaciones.

--Gracias, pero esto es el carozo de la aceituna del vermut de lo que va a venir. Algo ya te lo he ido anticipando pero ahora tengo muchas más certezas.

--¿Te referís a la planta en tierra para licuar el gas y exportarlo?

--No sólo a eso, pero ya que aludís al GNL te digo que está todo muy encaminado para que esa planta se instale en Galván. ¿Vueltas de la vida no? Pensar que esa será la concreción de un proyecto similar que en 2011 estuvo a punto de concretarse en Cerri y que desde un oscuro factor de poder algunos se encargaron de boicotear.

--¿Galván es el sitio elegido?

--Sí, ahora falta saber quién se va a asociar con YPF y ayudará en poner parte de los 2 mil palos verdes que se necesitan, pero yo en realidad me refería a otro proyecto del cual te comenté algo hace tiempo.

La ampliación de Profertil

--Dale, largá data si tenés.

--Me refiero a la ampliación de Profertil. No sé si el proyecto será anunciado antes de fin de año, pero a comienzos del otro seguro. Como te había dicho antes se trata de construir una planta igual a la existente.

--¿Dónde?

--Justo al lado. Acordate que las tierras están porque cuando se diseñó la actual se dejó todo previsto para una segunda. Ahora sólo resta esperar que YPF haga el anuncio oficial.

--¿Y la mega inversión de Dow?

--Me dicen que el proyecto no está caído. Al contrario. Quizás se anticiparon en comenzar a hablar del tema pero esto es cuestión de tiempo. La fusión del gigante yanqui con Dupont seguramente atrasó las cosas. Habrá que esperar.

Sin autopista a Monte Hermoso

--¿Parece que también habrá que esperar por la autopista a Monte Hermoso no?

--Más que esperar habrá que rezar y cruzar los dedos y que haya un milagro para que se licite el año que viene. Pensá que la primera tanda de obras viales por PPP, donde está la ruta segura Azul–Dorrego, se encuentra al borde del precipicio. Incluso en Cambiemos a nivel nacional ya empiezan a admitir el fracaso de este sistema, sobre todo porque la crisis del Banco Nación no le permitirá ser garantía de nada.

--En concreto, si bien se habló de licitar la autopista a Monte en 2019 eso no ocurrirá.

--Exacto, está muy cerca de caerse, al menos en el corto plazo. Sí está asegurada la plata del Tesoro Nacional para las autopistas que están construyéndose en Sesquicentenario–El Cholo y la ruta 33.

--Esperemos que no se caiga el tren Bahía–Vaca Muerta.

--Dicen que eso no va a pasar, sobre todo porque las petroleras están dispuestas a poner la guita. Veremos.

--Te cambio de tema. Te crucé por varios ágapes esta semana, todos muy interesantes y no sólo por lo gastronómico.

--Qué bueno que sepas valorar otras cosas que no sean el morfi amigo. Así es. Uno de los que se destacó fue el que organizó “La Nueva.”, en el marco de una serie de encuentros que viene realizando el diario con los dirigentes que llegan a la ciudad, esta vez para recibir al gobernador Urtubey.

--El otro fue el que organizó el cónsul de Italia en Sociedad Sportiva ese mismo jueves. La cocina italiana en el mundo se hizo presente con sus tradicionales delicias y de la mano del chef peninsular Alberto Giordano.

--Coincido y Antonio se anotó un poroto al reunir a distintos actores políticos, empresariales, judiciales, etc con el objetivo de que en esos encuentros se intercambien ideas.

--Donde no te vi fue en las jornada de diálogo organizadas por Dow en un auditorio de calle Corrientes.

--No, pero avisé que no podía ir. Me dijeron que estuvo muy interesante. Ideas de este tipo deberían comenzar a instrumentarse incluso desde la Muni, como una especie de Cabildo Abierto donde todos los sectores hagan catarsis sobre sus intereses y expectativas de cara a la Bahía del futuro.

--Coincido, pero vamos terminando el café y aún no me dijiste nada del ámbito comercial.

--Ok. Te tiro una breve que tiene que ver con Monte Hermoso. Una conocida cervecería bahiense con nombre de una zona neoyorquina que debutó la temporada anterior en el club de Pesca y le fue muy bien este verano va por más y amplia sus instalaciones. Entre otras cosas ahora habilitará una piscina de 19 metros de largo que es la que tenía el club pero totalmente aggiornada con una muy buena ambientación, con una onda de Punta del Este.

Demanda contra un portal de noticias

--Bien por el Tero y su hijo. Cambiemos de tema. ¿Qué tenés del ámbito policial o judicial?

--Tengo algo de los dos a la vez.

--A ver. Aclarame los tantos...

--Te voy a comentar el caso de un comisario inspector de la zona que le ganó una demanda a un portal de noticias que lo agravió.

--Mirá vos. ¿De qué se trata?

--Se trata de la resolución de un caso que fue denunciado por el comisario inspector Marcelo Daniel Carola, que hoy está en Suárez pero en el momento de los hechos, a principios de 2016, se encontraba en Saavedra.

--¿Y por quién fue agraviado?

--Según lo confirmó un juzgado civil, y hace unos días lo ratificó la Cámara, es Pablo Daniel Peralta, del portal de noticias Ciudad Noticias de Saavedra, el que tendrá que pagarle 70 mil pesos más intereses.

--¿Y por qué?

--Porque aparentemente lo trató de “coimero”, “polémico” y “oscuro”. En distintas notas lo acusó de “plantar” testigos falsos, de usar un vehículo oficial como particular, de presionar al personal, de tapar una investigación sobre su hijo y de coquetear con mujeres en su despacho.

--De todo un poco...

--Sí, incluso, según el fallo, en una nota tituló: “Caza furtiva: El "”sheriff” Carola degustó un puma junto al suboficial y mano derecha de San Eloy”...

--Ah, pareciera que había una “persecución”.

--Sí. Es lo que entendió la justicia, que las expresiones vertidas fueron insultantes, que excedieron los límites de la libertad de expresión y que hubo un asedio contra Carola, con acusaciones infundadas que solo buscaron perjudicar su buen nombre y reputación. De esa manera también rechazó la apelación de Peralta, quien cuestionaba varios aspectos del fallo, entre ellos el monto indemnizatorio impuesto, que para él ya era excesivo más allá de los 20 mil pesos.

--¿El caso había tomado estado público?

--Creo que no la demanda civil, pero sí los cuestionamientos que había recibido Carola por parte del medio saavedrense, que incluso llevaron a la dirección de Seguridad municipal a respaldar al uniformado y a desmentir las versiones publicadas.

--Bien, ya que hiciste punta sigamos con la región seguí.

--Ok. Te habrás enterado, supongo, de la reunión del presidente Macri con un millar de intendentes de todo el país, el último jueves... ¿Te llamó la atención algo?

--Creo que lo que más ruido hizo fue el reto a los intendentes que cobran lo que él denominó como “impuestos distorsivos” que no dejan crecer a las empresas y complican la generación de trabajo. No me digas que el palito fue para alguien de esta zona...

--No, el palito fue para todos; algo así como “al que le quepa el sayo, que se lo ponga”, pero en un municipio de la zona, en particular, ese comentario del presi hizo más ruido que en otros: Tornquist.

--¿Por?

--Porque apenas unos días antes de la reunión con Macri el intendente Sergio “Pino” Bordoni había terminado de cerrar durísimas negociaciones con las dos empresas que van a construir parques eólicos en Tres Picos y García del Río y, muy a pesar de ambas y de varios pesos pesados de Cambiemos, el jefe comunal terminó imponiéndoles el pago de 60 millones de pesos en concepto de Derechos de Construcción.

--Y vos decís que eso no le gustó... ¿al propio Macri?

--No le cayó bien a nadie en la cúpula de Cambiemos. Lo tomaron como una actitud desafiante, un acto de desobediencia.

--¿Para tanto?

--Fijate si no: antes de dejar su cargo en el ministerio de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, llamó personalmente a “Pino” para exigirle que eximiera del pago de la tasa a una de las empresas. Cuesta creer que haya sido una decisión personal del exfuncionario, ¿no? Y, más allá de eso, te aseguro que no fue el único que le reclamó a Bordoni que siga el ejemplo de Bahía, que sí eximió de ese tributo a Pampa Energía para propiciar que trajera su parque eólico a Corti.

--Se ve que las empresas no quieren poner ni un peso...

--Ni uno. Especialistas del sector me han chimentado que no están acostumbradas a lidiar con las imposiciones de los municipios, y mucho menos de los pequeños como Tornquist, así que a la menor exigencia hacen el reclamo lo más arriba que pueden para que el poder político le baje línea a los intendentes.

--Lo que no tuvo efecto en Tornquist...

--No, pero lo intentaron. De hecho, una de las empresas arrancó exigiéndole a Bordoni no pagar un centavo y, ante la negativa tajante, primero ofreció 13 millones, después 25 y, finalmente, aceptó gatillar 40 de contado. El tira y afloje duró varios meses. Un colaborador muy cercano a “Pino” me lo resumió así: “si no nos poníamos firmes, no veíamos un peso”.

--Por más duras que hayan sido las negociaciones, si esa empresa finalmente puso 40 palitos quiere decir que la inversión lo justifica...

--No tengas dudas. Ese monto no les hace repensar la inversión. De hecho, andan circulando rumores que indican que esa misma empresa estaría haciendo estudios para construir dos parques más en la zona de Nueva Roma. ¡Fijate si los números les cierran!

--En resumidas cuentas... ¿cuánta plata va a ingresar a las sufridas arcas de Tornquist?

--Ya llegaron 40 millones, y en diciembre entran 20 millones más. Con eso “Pino” tiene previsto cubrir el rojo en las cuentas que viene arrastrando desde 2015, garantizar el pago de salarios y aguinaldo para cerrar el ejercicio sin problemas y hacer algunas obras impostergables. Pero ojo que no creo que el tema tasas-parques eólicos termine acá...

--¿Ah, no?

--Por otra de las cosas que dijo el presi en la reunión con los intendentes: que los municipios no le cobren a las empresas por lo que facturan, sino por los servicios que les brindan en los metros cuadrados que ocupan.

--Es decir... ¿que empiecen a reformular la tasa por Seguridad e Higiene, que se calcula en base a la facturación?

--Analizalo como te parezca y esperemos a ver en qué deriva esto. Lo que sí, ya hay varios intendentes en alerta. “Cuando tenemos que hacernos cargo de algo se llenan la boca hablando de la autonomía municipal; ahora, cuando hay algo para cobrar, esa autonomía se termina. No es así la cosa”, escucharon refunfuñar a uno de la zona tras la reunión con Macri.

--¿Algo más?

--Atentos al dique Paso de las Piedras en los próximos días. El viernes la cota registró la décima alza consecutiva y se situó en 164,95 metros sobre el nivel del mar; es decir, a 5 centímetros del máximo. De allí en más comenzará a rebalsar por el vertedero.

--Ojalá que, de ocurrir eso, el cauce se encuentre limpio y no haya problemas.

--¿Algo más?

--Nada, que todo termine en paz en el partido. Nos vemos el próximo domingo.