"Cachi", el perro que se ganó el afecto de todos los bahienses

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

En 2013 “La Nueva”. contó la historia de un perro que todas las mañanas recorría el centro bahiense, dormía en distintos negocios y recibía el cariño de quienes lo veían a diario “vigilando” cada esquina.

El perro en cuestión, llamado “Cachirulo” en honor a la historieta “Pelopincho y Cachirula”, era uno de los tantos callejeros que cada noche recorría las bolsas de basura buscando algo para comer.

Y un día lo vio Mónica Díaz y le dio lástima. Y lo empezó a alimentar y claro, se empezó a encariñar. Y el “señorito” se ganó su amor y confianza, y también comenzó a dejarse mimar. Desde entonces, todas las noches, desde hace 8 años, “Cachi” sube al departamento de calle Soler a dormir.

Sus noches de angustia, frío y hambre habían terminado.

“El gordo debe tener entre 9-10 años, pero siempre tuvo ese aspecto de perro viejito con el pelo desordenado. Y a pesar de su edad, tiene el olfato, la vista y todos sus sentidos en perfectas condiciones, pero cuando sus reflejos comiencen a decaer será tiempo de contratar a alguien para que lo pasee cuando estoy trabajando, porque no es vida para él pasar todo el día encerrado en un departamento tan chiquito”.

Lo curioso es que “Cachi” logró ganarse el afecto de todos los bahienses que no dejan de cuidarlo a donde vaya, sabiendo de sus dotes de gran caminador.

“Armé un grupo de WhatsApp con gente amiga que tiene auto y frecuenta los lugares preferidos de ‘Cachi’, como por ejemplo las sedes de la UNS. A veces lo traen en auto, otras, me han dicho que se toma un colectivo con los chicos que vienen para el centro. No he tenido oportunidad de verlo, pero sí en una de las tantas recorridas para ir a buscarlo lo vimos sentado en primer lugar, en la parada de colectivo. Suena demasiado inteligente para ser perro”, reflexiona.

Y para no ser menos, “Cachi” también tiene un Facebook. La página “El morocho más hermoso de Bahía” ostenta 1.844 miembros que suben fotos tipo “selfie” cuando se lo encuentran en la calle y van escribiendo por dónde anda “pataperreando”.

Esta misma gente fue la que propuso que se hiciera una estatua con su imagen, honrando a los animales sin hogar, como se ha hecho en tantos lugares del mundo.

“En una charla se lo comenté a una proteccionista, Laura de Pedro, y ella compartió la inquietud con la Plataforma Bahiense de Protección Animal y fueron los que activaron la idea. Dos escultoras de la Escuela de Artes Visuales se ofrecieron a hacerla y los directivos se manifestaron muy felices de llevar adelante este proyecto”, contó Mónica.

Según agrega, “Cachi” nunca se perdió. No solo porque la gente está pendiente de él, sino porque tiene algo esencial que no debería faltarle a ningún animal: un collar y una chapa con su nombre y el número de teléfono de su dueña.



Su recorrido matinal incluye, además de los negocios amigos, la Escuela 4, la 39 de Palihue, la 7 y de ahí arranca para la UNS y no para, porque “ama estar con chicos”.

“Pasa a saludar por Dominga, el Kiosco de Lolo y Eugenia, Pieles Emilce, 47 Street, la Peluquería de Flavia, el Café Martínez, infaltable un domingo en pastas Los Camioneros, Santino y ni hablar de las cervecerías de Alem, donde siempre hay mucha gente. Además, todos los años Candela Ruiz le dona una chapa nueva con sus datos y una señora anónima le regala la comida y pastillas para la artrosis. A todos les estoy muy agradecida”, destacó.

Pero producto de tantos años de comer basura, “Cachi” tiene un problema renal crónico, por lo que Mónica pide que no lo alimenten.

“Sólo puede comer una comida especial; por eso le pido a la gente que no les de lástima porque el gordo no tiene hambre y no puede comer carne, harinas y mucho menos, cosas dulces”.

Mónica recuerda que todas las noches, duerme en su departamento.

“El tema es que algunas veces vuelve cuando él quiere, no cuando yo necesito que regrese. Ama pasear, es hipersociable, a veces lo suben a un auto, le dan una vuelta a la manzana y lo vuelven a dejar donde estaba, es un mimado de la gente y bastante caprichoso. El tipo la tiene clara”, concluyó.