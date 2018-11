Comunicación con seriedad y responsabilidad

El tratamiento mediático responsable de los casos de violencia contra las mujeres, la violencia simbólica en los medios de comunicación y el nuevo lenguaje inclusivo de género fueron los temas abordados en la charla denominada "Comunicación con perspectiva de género".

Se desarrolló en adhesión al "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" y contó con la organización de la Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Igualdad de Género de la CTA de los Trabajadores Regional Coronel Rosales, Coronel Dorrego y Monte Hermoso.

Los disertantes fueron Patricia Pellegrino, del Frente de Género Julieta Lanteri; Sandro Ulloa, docente e investigador; y Gisela Estremador, periodista del Canal 4 BVC (Bahía Visión Color).



En el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, Estremador dijo que "no sólo se debe hablar de perspectivas de género o género, sino también desde una visión feminista para que no se diluya el movimiento y el momento en particular que se está atravesando, y de qué manera la comunicación irrumpe en un nuevo paradigma y el rol activo de los medios de comunicación tradicionales y los alternativos".

"La verdad es que estamos en un momento en el cual se avanzó, con cambios significativos y sin pasar por alto determinadas situaciones que en otras oportunidades no se tenían en cuenta y estaban tan naturalizadas que no se cuestionaban. Hoy, por fortuna, y gracias al movimiento de mujeres y otras identidades esto ya no ocurre y otras compañeras comunicadores que fueron pioneras tienen un gran acompañamiento".

"Me refiero a que somos muchas las profesionales que realizamos una comunicación responsable, basada y pensada desde los derechos humanos.De todas maneras, hay mucho por hacer desde la pluralidad de voces, mujeres y otras identidades ocupando roles importantes", sostuvo.

En los últimos tiempos, expresó que surgió una buena cantidad de material y "quien tengan tiempo e interés de bucear en la web, se podrá encontrar con muchísimos trabajos de distribución y pedagógico que es una buena manera de empezar. Luego cada uno tiene que hacer su recorrido y la formación nunca está demás".