"Les pido perdón a los de Boca", el mensaje de un hincha de River tras la suspensión de la final

Un hincha de River, que había estado en el Monumental hasta que finalmente se suspendió y postergó la Superfinal por la Copa Libertadores, se solidarizó ayer con los jugadores de Boca y el mensaje se viralizó.

"Aguante River, soy hincha de River. Pero a los de Boca, perdón por lo que les pasó hoy, porque nadie se los va a decir", dijo el joven que habló con TNT Sports.

"Mi hermano es hincha de Boca y a mi hermano lo amo. Lo amo como hincha de Boca. Aprendamos todos de eso, un poquito de civilización. Siendo civilizados vamos a crecer todos. No importa religión, no importa política, no importa nada. Seamos civilizados", sostuvo el hincha del "Millonario".

Este gesto recorrió las redes sociales con mensajes de felicitación hacia el joven y uno de los usuarios que lo reconoció fue Alejandro "El Chori" Domínguez, quien escribió: "Yo te aplaudo crack!!". (Infobae y La Nueva.)