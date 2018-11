“Es muy raro levantar los brazos y ver que tengo las dos manos”

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Por culpa de los efectos secundarios de un medicamento mundialmente conocido por los estragos que causó en miles de fetos, María José Méndez (41) nació sin gran parte de uno de sus brazos.

Pero hoy, luego de toda una vida acostumbrada a no tenerlo, gracias al joven Gino Tubaro y sus compañeros de Atomic Lab, recibió de manera gratuita la primera prótesis de su vida.

“Siempre fui de interiorizarme y tener esperanza en los avances tecnológicos, probé tanto de chica como de grande con algunas prótesis, pero nunca me sirvieron, ya sea porque me resultaban incómodas, no las cubría la obra social o el diámetro del hueso de mi brazo –-tiene un muñón a la altura del codo-- no era apto para una cirugía”, contó esta madre de tres hijos.

Y lo que destaca de la mano hecha con una impresora 3D que recibió el mes pasado es que, a diferencia de la mayoría de las otras prótesis que se cruzaron en su vida y cumplían una función estética, esta tiene utilidades.

“A mí los chicos me fueron muy sinceros, me explicaron que el jugo que yo le pueda sacar a la mano va a depender de mi grado de discapacidad y de mi constancia, y me dijeron que tengo que usarla todos los días para acostumbrarme. Tiene ciertas limitaciones, como que no permite levantar mucho peso o no se puede exponer largo rato al sol, pero yo estoy más que agradecida y considero que esto es apenas un primer paso de todo lo que puede ofrecer la tecnología”, reflexionó la empleada del Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Hasta el momento me está siendo más útil en el trabajo, con el teclado de la computadora o agarrando expedientes, que en casa, donde tengo los desafíos más complicados. Para muchos pueden parecer una pavada ciertos logros que tuve en estos días, pero yo disfruto hasta de tender un toallón con las dos manos. Hay muchas cosas que para la gente son normales y a mí me gustaría poder hacer”, agregó María José.

Ella y su familia están acostumbrados a lucharla, “no nos dejamos vencer fácil”, sostiene.

Vive con su marido, Nelson Fernández, que “me ayuda y hace todo, además de tenerme cortita para que practique con la mano”, con quien tiene una hija de 5 años, y con su hijo de 16 y su hija discapacitada de 19 años que nació con un extraño síndrome –-de Rasmussen--, que le causó convulsiones desde los 9 años y le provocó que el año pasado le removieran casi la totalidad de un hemisferio cerebral.

“Nadie debería quedarse encerrado en su casa con una discapacidad, yo siempre fui de reirme de la mía, soy de hacer chistes, y en el caso de mi hija, de quien los médicos dijeron que no iba a volver a hablar, ahora a un año de la operación habla como un loro, viaja sola en colectivo y prácticamente hace con un hemisferio lo que todos hacemos con dos”, celebró.

Sobre lo que significa la labor de la ONG Atomic Lab, María José contó que “fueron todos muy simpáticos y amables, llegaron a casa, tomaron mate mientras armaban mi mano –-se imprime en varias partes--, me siguen llamando para ver cómo voy con la adaptación... la verdad que es un sacrificio enorme el que hacen recorriendo todo el país entregando prótesis”.

En cuanto a las sensaciones que le provoca tener una mano derecha por primera vez en su vida, la vecina de Villa Delfina explicó que “es muy raro levantar los brazos y ver que tengo las dos manos” y contó que, ni bien la recibió, publicó la buena noticia en sus redes sociales, que sus amigos del trabajo la 'obligaron' a llevarla a la oficina y que su madre se emocionó mucho al ver a su hija con dos manos.

Una dedicatoria especial

“La que me hubiera gustado que viviera este momento conmigo es mi abuela, que siempre luchó muchísimo por esto y falleció en marzo”, dijo María José.

Sobre el hecho de que tantos niños cuenten con una prótesis gratuita, Méndez destacó la importancia de ese gesto.

“Yo a Gino lo seguía en Facebook, Instagram, lo veía en lo de Mirtha y lo que más me tocaba siempre era el llanto de los chicos cuando reciben su mano, cómo lloran, cómo se emocionan al sentir que pueden ser como un compañerito, un amiguito”.

“Para un chico estas prótesis son una bendición y existen gracias a una tecnología que está al alcance de la gente. Tenemos que apoyar estos emprendimientos, que encima son argentinos. Es realmente maravilloso. Yo creo que son apenas el principio y van a ir evolucionando, el otro día veía que en la escuela técnica de White están haciendo férulas con impresión 3D, algo que reemplazaría al yeso, te permitiría hasta bañarte, es genial lo que están haciendo”, analizó María José.