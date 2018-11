Juega DUBa.: "La inclusión pasa por que la gente nos conozca"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

El Polideportivo Norte le abrirá las puertas al último cuadrangular del año en el TNA de básquetbol adaptado sobre sillas de ruedas.

Allí estará DUBa. una vez más, dispuesto a mostrar sus virtudes en dos jornadas con entrada libre y gratuita.

"Queremos disfrutar de un fin de semana jugando en casa, con mucha gente que esperemos que nos pueda acompañar. Los chicos hacen un esfuerzo muy grande, vienen entrenando desde febrero y para ellos es muy importante que la gente entienda que el deporte es muy parecido al básquet convencional", le dijo José Alarcón a La Nueva.

El entrenador se mostró conforme con lo ofrecido por el equipo en el año, aunque resaltó que el inicio no fue bueno y que por eso no podrán luchar por el ascenso.

"Este año se modificó el torneo y se dividió en dos zonas: por un mal arranque caímos en la zona baja. A partir de ahí el equipo se empezó a reconstruir, a levantar el nivel y ahora llegamos a una instancia en la cual estaremos jugando para asegurar la categoría", contó.

En medio de la búsqueda por lograr un escenario propio, el gimnasio de Vieytes al 2700 fue el elegido para recibir a CILSA (La Matanza), DiMoT (Mendoza) y a la selección femenina.

"De los resultados se obtiene la localía. Nos tocó andar bien así que ahora tenemos la oportunidad de jugará acá. Es un solo cuadrangular y después nos quedaría un playoffs contra un equipo de la otra zona. Ahí se define el año. Tuvimos la posibilidad de entrenar en el Polideportivo Norte, que es una cancha bárbara, un lugar muy cómodo y que siempre está limpio e iluminado. Eso fue un paso adelante a la espera de nuestro polideportivo. Va a ser la primera vez que podamos jugar acá. Estamos muy contentos", señaló Alarcón.

El propio DT dejó en claro -por si hacía falta- que son un grupo que permanece abierto para quienes quieran incorporarse.

"El fin de semana pasado hicimos una convocatoria en la plaza Rivadavia y hemos capturado tres posibles jugadores, chicos que por ahí han sufrido lesiones o accidentes y nosotros aprovechamos el momento para tratar de que se sumen. Siempre está la posibilidad, porque es difícil sentarse en una silla, pero una vez que lo hacés, empezás a entender que hay muchas posibilidades a través del deporte adaptado.

Y completó: "La inclusión pasa por que la gente nos conozca. Que sepa qué es lo que se hace, que son deportistas como cualquier otro, que su forma de enfrentar el deporte es arriba de una silla y que no hay edad para practicarlo porque no necesitás una preparación física suprema. Queremos seguir creciendo y mostrándonos porque tenemos mucho por crecer".

Cronograma de juego

Hoy

10:00 - DUBa vs CILSA

12:00 - Selección Femenina vs DiMoT

19:00 - CILSA vs DiMoT

21:00 - DUBa. vs Selección Femenina

Mañana

10:00 - Selección Femenina vs CILSA

12:00 - DUBa. vs DiMoT