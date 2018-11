Midget: "Fue increíble cómo se dio todo", dijo Mauro Gorbea

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La sostenida ovación proveniente del sector popular, indicaba que algo inusual estaba aconteciendo en el óvalo del Héctor Evaristo Plano. Comúnmente, así es como funciona el “aplausómetro”.

La bandera de cuadros al término de la cuarta semifinal de la segunda programación estival midgística edición 2018/19, sorprendió coronando a un actor de reparto en el centro de escena.

El artífice de la obra estelar en ese parcial fue Mauro Gorbea, uno de los tantos pilotos debutantes del presente ciclo, quien se despachó con una travesura difícil de olvidar…

“Fue increíble cómo sucedió todo. Yo ni sabía con quienes corría. Pero no porque no sepa quiénes eran, simplemente por querer hacer mi carrera y no presionarme. La mayoría son buenos y mejores que yo, daba igual correr con cualquiera. Por suerte, cuando me subo al auto se me pasa todo”, expresó el dorreguense.

“No sé cómo le agarré la mano tan rápido. Probé un par de veces el auto de mi hermano (NdR: Ezequiel Gorbea, piloto entre 2011 y 2012) y después giré una vez en Río Colorado, pero siempre solo. Hace tiempo que venía intentando correr en algo, pero no se daba”, agregó el volante de 34 años, radicado en Neuquén.

Ingeniero Mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional, Gorbea, con apenas dos competencias estivales en su espalda, ya experimentó la sensación de triunfar en serie y semifinal, y de agruparse entre los mejores 12 de una velada. ¿Qué tal?

--¿Qué tan revolucionada fue la semana?

--Al estar lejos, estoy bastante desenchufado de todo y eso me ayuda a mantener la calma. Me entero de la repercusión por el teléfono y todos los llamados y mensajes. Pero si no es por eso, estoy alejado de todo. Aún a tantos kilómetros de la ciudad, es increíble ver la popularidad y la llegada que tiene.

--¿Se complica mucho viajar para estar viernes tras viernes?

--Estamos en un tire y afloje constante (risas). Hace 20 días parecía imposible correr. Una semana antes pintaba fea la cosa, porque además los viernes siempre hay reunión o algo importante. Pero negocié que me descuenten días de vacaciones. Así y todo, cuando ellos lo requieran, tengo que estar a disposición. La empresa es muy estructurada y hay que responder a eso.

“De todas maneras, y a pesar de la distancia, todos se enteraron lo que pasó. El gerente, con el que había tenido un par de charlas formales al respecto, me felicitó y estaba re contento. Pero después, a la vuelta, hay que trabajar y cumplir con las responsabilidades”, remarcó.

--¿Cuándo decidiste correr?

--Siempre tuve ganas, de hecho sigo el Midget desde chiquito, ya que teníamos varios pilotos de Dorrego. Al principio, estando en Bahía, me frenó la cuestión económica; después, estando en Buenos Aires, la distancia. Pero a fin del año pasado, me propuse conseguir algo y empezar.

“Recuerdo que en una carpeta de la escuela tenía una foto de Colturi (Fabián) pegada. Fue lindo que cuando terminó la final del viernes haya venido a saludarme. Él fue furor, no le ganaba nadie”, cerró.

“Tengo un autazo”

Indudablemente, el medio mecánico tiene un gran porcentaje de incidencia en el proceso de formación de un piloto.

Y una de las explicaciones a que algunas de las nuevas caras de hoy logren, en comparación a temporadas pasadas, una rápida adaptación, radica en los fierros con los que inician su camino, que poco tienen que envidiarle a varios autos de punta.

Ese sería el caso de Gorbea, quien conduce la unidad que antiguamente perteneciera a José Giambartolomei; vehículo acostumbrado a tutearse con la primera plana.

“Me enteré por una página de clasificados que José vendía el auto. Lo llamé, coordinamos y al verlo, no dudé. Realmente tengo un autazo. Lo que noté que estaba muy entero y con muy buenos fierros. Me quería quedar tranquilo de comprar algo bueno. Salió todo bárbaro”, resaltó.

--¿Quiénes se ocupan de la atención y el mantenimiento?

--Trabajamos con mi hermano y algunos amigos. Pero es mi hermano el que más trabaja. Nos complementamos muy bien; él es muy impulsivo, siempre quiere hacerle cosas al auto. Y yo lo freno, trato de ser más cauto. Tenemos algunas discusiones pero formamos un buen equipo. Él desarma y se encarga de todo. Prácticamente no se le hace nada entre semana. Una revisión el sábado, post carrera, y nada más.

“El auto me permite hacer cosas que van más allá de las mañas propias de uno. Manejar algo así te acorta mucho el camino. Algunos me pedían de entrada que acelere, pero yo me negaba porque no sabía cómo reaccionaba el auto y como podía llegar a llevarlo yo”, subrayó.

--¿Cambian los objetivos?

-- Seguiré de la misma manera, tratando de ser prudente y de hacer mi carrera sin molestar al resto. Ahora, obviamente tengo mucho más confianza. Pero sé que ésto es largo y recién comienza. Hay demasiado por aprender y conocer. Ya llegará el momento de ir a ganar.

Marche la tercera

Dos ganadores en la misma cantidad de fechas disputadas, dos candidatos al título, y un sinfín de pilotos en condiciones de alcanzar dicha condición esta noche, desde las 20:45, cuando se ponga en marcha la tercera fecha del Campeonato Estival 2018/19.

Nombres como Luciano Vallejos, Roy Altamirano, Leandro Campos, Claudio Roth, Brian Altamirano, Sebastián Burgos y Emiliano Urretabiscaya, han mostrado buenas armas para aspirar seriamente a dicho hágalo.

Tampoco deberíamos descartar a Luciano Benedetti, Fernando Caputo, Julio Monteros, Gastón Pérez, Luis Vallejos y Luciano Franchi, quienes, por alguna u otra razón (puntualmente falta de fortuna), no han podido terminar de plasmar el potencial de sus respectivas unidades.

Claro que también hay que dar lugar a la sorpresa. Y en tal sentido, podemos encasillar a Carlos Puccinelli, Axel Garabán, Lucas Grill, el propio Gorbea y Gustavo Medina, todos de sobresaliente tarea en el amanecer del torneo.

**Campeonato: 1) Esteban Mancini, 45; 2) Luciano Vallejos, 33; 3) Leandro Campos, 32.50; 4) Matías Lastra Meler, 29; 5) Brian Altamirano, 24.75; 6) Sebastián Burgos, 24.50; 7) Emiliano Urretabiscaya, 24.25; 8) Claudio Roth, 24; 9) Roy Altamirano, 20.75; 10) Carlos Puccinelli, 17.75; 11) Axel Garabán, 17.25 y 12) Luciano Benedetti, 17.