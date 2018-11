"Fue una experiencia re linda", dijo Lucía Vallejos tras ser alcanzapelotas en un partido de Villa Mitre

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Con motivo de homenajear a la Selección Argentina femenina que logró la clasificación al Mundial, el pasado fin de semana todos los equipos de nuestro fútbol que disputaron torneos superiores debían tener al menos una mujer alcanzapelotas.

En nuestra ciudad, Villa Mitre fue el único de los equipos de la Liga del Sur que vio acción a nivel nacional el pasado fin de semana y Lucía Vallejos, de la escuelita tricolor, estuvo encargada de representar a las mujeres.

"La pasé re bien, fue una experiencia re linda porque nunca había entrado a una cancha y menos de 11; me encantó", contó Vallejos.

Lucía en las entrañas de El Fortín, junto con la terna arbitral.

Lucía tiene 13 años y hace 3 que juega al fútbol, es hija de Luis (midgista) y Guillermina y hermana de Luciano, quien también corre en midgets, y Belén.

"Hace un tiempo nos dio el ultimátum: juego al fútbol o corro en kárting. Y averiguando nos costó conseguir una escuelita de femenino, porque hay otras que son mixtas. Lo hace con muchísima pasión", contó su mamá.

La menor de los Vallejos estuvo presente en el triunfo de la Villa ante Ferro de General pico, por 2 a 0, por la 14ª fecha del torneo Federal A.

"Lo que más me sorprendió fue que la cancha es muy grande y los jugadores que en la tele se ven más chicos también son mucho más grandes, los arqueros por ejemplo. Los goles los viví un poco lejos porque fueron los 2 en el otro arco, pero igual fue re lindo", dijo Lu.

Lucía, celebra el triunfo de su hermano Luciano en el Invernal de Midgets.

Además, contó que "mira muchos partidos, sobre todo los de la Copa" y ya tiene un favorito para la Superfinal del sábado: River, club del que es hincha.

"Me encanta el fútbol y cuando encontré una escuelita me puse re contenta porque supe que iba a poder practicarlo", recordó.

Durante su tarde en El Fortín, Lucía tuvo la suerte de alcanzar 4 pelotas para darle vida al juego pero, además, disfrutó otros grandes momentos y no dudaría en volver.

"Iría otra vez porque la pasé re bien. Antes del partido y en el entretiempo los chicos me invitaban y jugábamos con las pelotas; me integraron enseguida. Me encantó porque jugamos a que 'la pelota no se caiga' y algunos chicos tiraban córners y cabeceábamos", explicó.

En cancha de Villa Mitre, Lucía, a través de su pasión por el fútbol, fue la encargada de llevar la bandera de las mujeres para celebrar la clasificación argentina al Mundial.

Un granito de arena más para un deporte y una sociedad más inclusiva.