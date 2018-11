"Las expectativas siempre son las mejores", dijo Alvarez Fourcade antes de otra temporada con Los Pumas 7s

Con el bahiense Santiago Alvarez Fourcade nuevamente entre sus filas, el seleccionado argentino de rugby reducido viaja hoy hacia Dubai (Emiratos Árabes), a la espera de una nueva temporada en el Circuito Mundial de Seven.

"Hicimos una buena preparación y estamos todos bien, todos sanos, para arrancar de la mejor manera", le contó Santi a la página oficial de la Unión Argentina de Rugby.

Los Pumas 7s, con Santiago Gómez Cora nuevamente a cargo y una importante renovación, disputarán las etapas de Dubai (30 de noviembre y 1 de diciembre) y Ciudad del Cabo (8 y 9 de diciembre).

"Las expectativas siempre son las mejores, el primer objetivo es clasificar a la (Copa) de Oro; sabemos que es un grupo difícil tenemos que pensar en el primer partido y después ver como se van dando los resultados", agregó santi.

Argentina, que culminó séptimo el año pasado en el Circuito y quinto en el Mundial de San Francisco (Estados Unidos), comenzará su participación en el grupo A junto a Sudáfrica (último campeón), Samoa y Zimbabwe.

Para Santiago será iniciar una nueva temporada en el Seleccionado de Seven (debutó en 2013, también en Dubai), luego de ser convocado para entrenar con Los Pumas y disputar la temporada con el CASI.

Hasta el momento, el jugador de nuestra ciudad -24 años Y 1m88- disputó 143 encuentros en el Circuito de Seven, en los que anotó 26 tries y una conversión (132 puntos).

"Es duro no tener un poco de vacaciones entre el 15 y el Seven, pero este es el quinto año que me toca hacerlo y estoy acostumbrado. Estoy contento y disfrutando de donde me toca estar", cerró el jugador surgido en Sociedad Sportiva.

