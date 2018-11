Abel Pintos: "Escribo canciones porque me abordan y estoy agradecido de que me aborden"

El cantautor Abel Pintos irá mañana por un nuevo récord de convocatoria al presentar su CD + DVD "La Familia Festeja fuerte" en el Estadio Único de La Plata, en un concierto que ya tiene las entradas agotadas.

Pintos, una de las figuras más convocantes de la música argentina en sus últimos años, está cerrando un 2018 de proyección internacional que lo llevó de gira por España, México, Chile, Colombia y Costa Rica.

Luego de su concierto en el Único, Pintos actuará los días 27, 28 y 29 de noviembre en el espacio Quality de Córdoba, antes de viajar por Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia.

Además, el bahiense brindará dos recitales en la región durante enero próximo. Estará en Guatraché y Puan.

Sobre su lugar en la escena musical y su visión sobre la música, Pintos charló con Télam:

—¿Va tomando entidad la mezcla y fusión con una columna vertebral del folclore latinoamericano?

—Yo creo que eso ha ido pasando siempre de a ciclos. De hecho, la vez pasada me preguntaban en España dónde creía yo que radicaba el carácter tan fuerte que tiene el rock argentino en el mundo, y yo les dije que a mí me daba la sensación de que tenía que ver con que los creadores del rock argentino son músicos que siempre demostraron estar muy en contacto con la música de raíz. Creo que eso en cada ciclo se va repitiendo y me parece genial.

—Cuando estás trabajando ahora para componer, ¿evitás el folclore porque es lo que te sale más fácil o estás haciendo algo?

—No, todo lo contrario. De hecho, la mayoría de las cosas que compongo habitualmente nacen de sus divisiones musicales folclóricas. Así que no, no evito nada. Justamente, mi juego a la hora de componer y de producir es: lo que sale es lo que es. No me limito, a veces me salen expresiones en una construcción lírica a la que no estoy acostumbrado y ok, es lo que me salió, así decidí respetarme. Porque si yo fuera un constructor de canciones sí tendría mis reglas, pero yo sé que escribo canciones porque me abordan y entonces estoy agradecido de que me aborden.

—La crítica especializada dice que en la música popular argentina hay una renovación muy fuerte, solamente que no se expresa en algunos festivales y algunos medios. ¿Crees que es así que hay mucho de folclore o de mezcla?

—Mirá, que hay mucho, sí. Que no se expresa en festivales, no sé si tendrá que ver con elecciones artísticas o que no den espacio. Pero yo en lo particular, que estoy atento, sí veo el crecimiento. De hecho, un tipo que ha crecido un montón en los últimos tres años con sus proyectos personales es Matías Zapata. Yo estoy atento y creo que hay mucha cosa apareciendo. Sebastián Garay de Mendoza me parece espectacular. Bueno, Nahuel Pennisi un poco es el que lleva la bandera de toda esa camada nueva que está creciendo tanto.

—¿Y con las mujeres que aparecen en el folclore, qué pasa?

—Hay muchos artistas llamados nuevos, también. Mariana Baraj tiene una trayectoria, que si se te pone a contar todos los lugares que anduvo y las cosas que hizo… Argentina es súper rico en ese sentido. Y se advierte mucho más en el exterior que acá. Yo en el exterior escucho más hablar de Mariana Baraj que acá.

—Hablabas de este tema de acostumbrarte a volver al single. ¿Implica también cambios que te afectan pero que los tiene que realizar la industria?

—Cuando Imagine Dragons o Mumford & Sons, que son artistas que me gustan mucho, empiezan a largar singles en el último tiempo, yo los empiezo a escuchar y siento que hay algo que no termino de entender de por qué lo hicieron. Entonces lo quiero experimentar para ver por qué quisieron hacerlo así, por qué en lugar de esperar al disco entero quisieron sacar una canción suelta. Debe haber algo muy interesante ahí, por eso quiero experimentarlo. Si me sienta bien lo profundizaré. (Télam)