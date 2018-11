Bruno Paglialunga, entre el rugby y el micromidget

Por Juan Andrés Vivallo / javivallo@lanueva.com

El bahiense Bruno Paglialunga, de 9 años, es uno de los nuevos pilotos que presentó el Campeonato Estival de Micromidget, ahora denominado Escuela de Midget del Club Midgistas del Sur.

Su debut en la categoría fue en el último certamen Invernal.

“En mi primera carrera entré en la final. En la serie quedé quinto y luego fui segundo en la prefinal, con lo que clasifiqué a la final de la primera fecha”, recordó Bruno.

“Pero ahora, en el Estival, no fue tan bueno el comienzo; ya que en la primera fecha, se salió la cadena y no pude terminar la serie, y en la prefinal quedé sexto. Y en la segunda fecha casi entro en la final; iba segundo en la prefinal, y faltando poquito, en la llegada me pasó Ivano (Bozzetti)”, agregó.

Pero Bruno nos aclara que con anterioridad estuvo cuatro años preparándose para llegar al Micromidget.

“El midget me gusta desde chiquito. Cuando tenía cinco años le pedí a mi papá que me comprara uno; y de ahí que lo tengo. Antes iba a correr al salitral, solo, y así aprendí a llevarlo”, contó.

"Lo pinté de rojo, como el auto de Rayo McQueen (de la película Cars)”, manifestó orgulloso.

Por otra parte, este año también comenzó a practicar rugby, en el club Argentino, en la división 2009.

“Es lindo me gusta porque corro y también me gusta hacer tries”, señaló.

Consultado si le dieran la opción de elegir entre el rugby y el micromidget, no dudó en responder.

“El micromidget, porque me encanta desde chico, es una pasión; y cuando sea grande, voy a seguir en el midget”, respondió.

Al final de la nota, el piloto de la máquina roja Nº 24 anticipó de qué manera encarará la tercera fecha.

“Para este viernes me preparo con todo; voy a ir con ganas de correr……y de ganar”, aseguró con determinación.

Ficha personal

-Nombre: Bruno Paglialunga.

-Fecha de nacimiento: 08 de mayo de 2009.

-Lugar: Bahía Blanca.

-Edad: 9 años.

-Escuela: Escuela San Francisco de Asís (4º grado).