Falleció a los 106 años el sobreviviente más anciano de Pearl Harbor

Ray Chávez, el sobreviviente más anciano del ataque de Pearl Harbor en 1941, falleció hoy a los 106 años, informaron fuentes de la Casa Blanca.

Según las fuentes, el veterano estadounidense, que vivía en Poway (California) murió mientras dormía.

Chavez era un cabo de la marina en Pearl Harbor al momento del ataque japonés en Hawai que llevó a Estados Unidos a entrar a la Segunda Guerra Mundial.

We are saddened to hear the oldest living Pearl Harbor veteran, Ray Chavez, has passed away at the age of 106. We were honored to host him at the White House earlier this year. Thank you for your service to our great Nation, Ray! pic.twitter.com/CA7Xdcxz89