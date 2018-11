Midget: apostillas y estadísticas de la segunda fecha del Estival 2018/19

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Recién comienza el show, pero el playoff va tomando color y forma. Dos fechas, dos ganadores distintos y, por ende, dos candidatos a batallar por el título de la edición N°63 del Midget en Bahía Blanca.

Así lo determinó la inobjetable victoria del medanense Esteban Mancini el pasado viernes, en el segundo capítulo del Estival 2018/19.

De esa forma, el Patito sacó boleto rumbo a la definición del campeonato, constituyéndose, una vez más (ver aparte), en candidato a la corona; al igual que Matías Lastra Meler, vencedor de la prueba inaugural.

En tal sentido, y de acuerdo al coeficiente cualitativo competitivo que arrojaron las dos programaciones, el panorama se presta por demás auspicioso en función del espectáculo.

Pero amén de ese asunto, analizado en la pasada edición impresa dominical de “La Nueva”., a su vez merece la pena resaltar, como lo hacemos habitualmente, aquellas cuestiones que también maquillan cada noche en la Aldea.

Premio a la vigencia

Con el éxito del viernes, Esteban Mancini llegó a los 22° triunfos estivales, cifra que lo transformó en el cuarto piloto más ganador de la actualidad.

No obstante ello, existe otro jugoso dato que enaltece aún más el notable presente deportivo del subcampeón, y que lo transforma en el más regular del parque.

La estadística, indica que el medanense alcanzó las cuatro victorias consecutivas en segundas fechas estivales. Vaya curiosidad, ¿no cierto?

Por tal razón, y teniendo en cuenta que en los últimos cuatros certámenes no pintó otro número que no fuese el “1” y el “2”, podemos afirmar que el medanense se lleva el premio mayor a la vigencia puntera.

¿Revelación de campeonato?

Sería prematuro afirmarlo, pero la brillante actuación lograda por el debutante dorreguense Mauro Gorbea, lo sitúa con todos los números para vestirse de "mejor debutante".

Con apenas dos competencias estivales en el lomo, el volante de 34 años, radicado en Neuquén, ya experimentó la sensación de ganar serie y semifinal, y de constituirse en uno de los mejores 12 pilotos de la programación.

“Resultó una noche bárbara, arrancando desde la serie, donde mi auto ya se mostró muy traccionador. Después también salió una buena carrera en la semi, ayudado por la adelantada de Urreta (Emiliano). Esto es algo soñado”, sostuvo.

Medina, decime qué se siente...

Corrida la primera fecha, y a pesar del vuelco que le impidió arrasar en la prueba central, nos planteamos: ¿Se le podrá ganar a Claudio Roth? El viernes, Gustavo Medina se encargó de disipar la duda. ¡Y de qué forma!

Se corría la prefinal y Claudio Roth apostaba sus últimas fichas para intentar colarse en la prueba concluyente, luego de un opaco comienzo de noche (se adelantó en su serie).

Todo hacía presumir que el Ruso dominaría con claridad, de acuerdo a los adversarios que lo acompañaban. Pero luego de la largada, saliendo de la primera curva, la máquina verde N°53 desafió al campeón.

¿El resultado? Transitando a fondo por afuera y aprovechando cada uno de los caballos de potencia de le brinda la familia Saldamando, Medina venció al "invencible" y se hizo de la competencia.

“Ganarle al Ruso (Claudio Roth) fue algo increíble. Me tenía fe para lograrlo. Cuando logré pasarlo, no le aflojé a la pata. Había que ganarla como sea. Estaba seguro que se lo podía correr”, expresó el piloto.

Solo un susto

Tras arribar tercero en la final, el ánimo de Roy Altamirano cambió como el día y la noche. Al bajarse de la unidad blanca N°12, inmediatamente la sonrisa se ganó un lugar estelar en el rostro del Gatito.

No obstante, previamente, tras vencer en la primera semifinal, una quemadura despertó alarma sobre la condición física del menor de la dinastía, quien detuvo raudamente la marcha, ingresando al interior de pista y solicitando auxilio médico.

“Desde que se largó la carrera, me venía quemando el pie derecho. Pienso que fue por el escape, porque se me había levando mucho el traje y me daba directo. Por suerte no pasó nada”, contó Roy, quien se recuperó tras el vuelco protagonizado en la primera fecha.

Puso en duda la continuidad

La octava serie fue una película de terror para el bueno de Leo Hernández. Antes de sortear la variante de boxes para cumplir la primera vuelta, la máquina N°110 se calzó en una zanja y salió disparada hacia la contención neumática.

Los severos daños producidos, especialmente en el tren delantero, obligaron a Leo a replantearse su continuidad en el certamen...

“Se calzó el auto y cuando cayó no lo pude controlar. Era preferible seguir derecho y esperar que se pare el auto, a que vuelque y me pase algo a mi. Se rompió mucho, vamos a ver que hacemos. No tenemos plata como para de un momento a otro recuperar el auto”, expresó el hincha de Tiro Federal.

Quien sí confirmó su abandono (temporal) de la actividad fue Leandro “Chuka” Campos, tras el violento vuelco sufrido en la apertura de la temporada.

En contra partida, el debutante Guido Botelli cumplió las dos fechas de suspensión acarreadas del invierno y podrá ser de la partida el próximo viernes.

Suelo cambiante

Los primeros registros establecidos en preliminares despertaron sorpresa y asombro. No era para menos, la diferencia de tiempo en relación al primer capítulo del campeonato era más que considerable...

A saber, Luciano Benedetti, para ser el más veloz en las baterías del primer capítulo estival, empleó 1m 20s 937; tres segundos más del tiempo registrado por Luciano Vallejos, el "1" de las series el viernes, quien plasmó en el sensor 1m 17s 010.

¿Cómo se explica? Simple, una nueva confección de circuito (el dibujo de la curva N°1 se pareció más a su concepción anterior) y la incidencia de la lluvia de días anteriores.

Ello último resulta un arma de doble filo, porque si bien el suelo se mostró traccionador a lo largo de la jornada, en el nacimiento de la noche no ofreció un suelo parejo en toda su extensión.

A propósito, sobre el final de las preliminares, se produjeron algunas pequeñas zanjas que complicaron el derrape controlado. Algunos pudieron sortearlas con éxito, otros no (Leo Hernández, por ejemplo).

De todos modos, a sacarse el sombrero con Daniel Vicente (y Sebastián Burgos, colaborador con maquinarias el viernes), ya que se le volvió a ganar la pulseada al clima.