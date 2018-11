Donald Trump envió un mensaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó hoy un mensaje donde manifiesta su esperanza de que el hallazgo del ARA San Juan traiga "un necesario cierre" para los familiares de los "valientes marineros desaparecidos".

Trump se manifestó a primeras horas de hoy a través de las redes sociales y en su mensaje hace alusión a las "maravillosas familias" a las que desea puedan obtener "un cierre" en la búsqueda de sus familiares.

"Espero que el descubrimiento y la eventual recuperación del submarino argentino San Juan traiga un necesario cierre para las maravillosas familias de esos valientes marineros desaparecidos", indica el mensaje.

I hope the discovery and eventual recovery of the Argentine submarine San Juan brings needed closure to the wonderful families of those brave missing sailors. I look forward to hearing more from my friend President @MauricioMacri in Argentina later this month.