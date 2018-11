Arranz: “Hablar de tradición es hablar de un pasado patriótico”

En un día tan especial para quienes llevan la tradición argentina en la sangre y la defienden en cada latido no podía faltar el reconocimiento a ella: Karen Arranz.

La guitarrista, compositora, difusora cultural y artista surera oriunda de El Perdido (Estación Guisasola) hizo base en nuestra ciudad para desarrollar su carrera artística sin desviarse de la huella de la tradición.

Pregona la milonga, la zamba, la huella, el estilo, la cifra y tantos otros géneros que representan a nuestro territorio: la pampa húmeda y el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Y en la inauguración del festejo del “Día de la Tradición”, que se desarrolló parcialmente el domingo pasado en el Club Midgistas del Sur (debió ser suspendida por las adversas condiciones climáticas), Arranz recibió un reconocimiento por su trayectoria y por la labor que realiza.

“Quiero agradecer al Secretario General del Sindicato de Petroquímicos, Julio Leguizamón, por este reconocimiento que simboliza mi lucha de 30 años de carrera defendiendo la tradición y el arte nativo. Realmente estoy feliz por mi querida ciudad de Bahía Blanca que siempre me cobijó con un manto de amor y respeto. Me dio un lugar como hija adoptiva y yo lo represento con honor y respeto en cada escenario”, aseguró Arranz.

“Para mi es una emoción enorme que este Sindicato en conjunto con la coordinación general de José Valle y otras tantas personas recuerden que la tradición se celebra, se festeja y se conmemora en todo el país y en mi querida Bahía Blanca. Quiero dedicárselo de corazón a mi gente, a mis oyentes, a mi gente fiel que siempre me acompaña, a mi viejo Pochín, a mis hijos y a mi esposo”.

“También se lo quiero dedicar a lo que sabemos que hablar de tradición es hablar de un pasado que se forjó con patriotismo, con coherencia, con lucha para preservar la dignidad del pueblo argentino reflejada en la obra de José Hernández y su querido 'Martín Fierro'.

“Gracias Bahía Blanca por tanto amor. Les dejo unas palabras que me representan profundamente de un payador uruguayo llamado Carlos Molina: “No te alquiles, no te vendas/ que aún yacente y miserable/ la dignidad inengociable/ es el lujo de tus prendas/ jamás mendigues ofrendas/ al soberbio, al engreído/ tu pobre traje raído/ que no lo manche el pantano/ lo demás es polvo vano/ que lo tragará el olvido”.

Devolución

Tras la cancelación de la Fiesta, al promediar las actividades previstas, el Sindicato de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines (que fuera declarada de interés municipal e Interés Legislativo por la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires) decidió devolver el dinero abonado por las entradas. Para ello hubo tiempo hasta el viernes pasado.

Se tomó tal determinación ya que no quedan fechas disponibles de aquí a fin de año para reprogramar el evento y tampoco había lugar en la agenda del "Chaqueño" Palavecino, quien iba a cerrar la jornada.

Hasta el momento de la suspensión, sugerida por Defensa Civil, mucha gente se había acercado al lugar y pudieron disfrutar, entre otras cosas, del Torneo Nacional de Asadores y muchas actividades ecuestres al aire libre, además de un centenar de stands.