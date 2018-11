Matías recuperó varios de los elementos que le robaron, pero no los recuerdos de su hijo fallecido

La Policía realizó dos allanamientos en las últimas horas por el caso del hombre que denunció el robo de los recuerdos de su hijo fallecido y logró recuperar varios elementos, pero no el disco rígido con las imágenes.

"Me llegan las fotos del allanamiento, pero falta lo más importante de todo, que es el disco rígido", le contó a La Nueva. Matías González, quien en el dispositivo tenía fotos y el estudio eco doppler de su hijo fallecido hace 3 años.

Efectivos policiales realizaron dos allanamientos: uno en Moreno al 1.500 y otro en Jujuy al 100.

En los operativos se secuestró el auto con el que se cometió el hecho y se recuperó una computadora HP con su teclado, herramientas de mano marca Millwakee, reeles y la mochila de González.

Además, los autores del hecho fueron identificados, aunque hasta el momento permanecen prófugos de la Justicia.

Según explicó, falta recuperar, además del disco, un compresor y dos atornilladores, uno marca Stanley y el otro marca Milwoky de aproximadamente $ 12 mil.

“Por favor, si sos familiar de esa persona, que me devuelva el disco rígido. No tengo plata para pagártelo, pero por favor, me robaste a mi hijo”, pidió hoy Matías y detalló que el dispositivo es marca Toshiba y del tamaño de un celular.