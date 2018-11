Tardígrado y sus canciones, una banda con mucho para dar

Tocan cuanto pueden en cada escenario que les ceden. También, a veces, paran un poco la pelota y se ponen a pensar en qué andan. Y lo cuentan.

"Tardígrado es una banda con todo tipo de influencias. Desde rock y pop británico a folklore argentino o Living Colour. Escuchamos tanta música como podemos y eso por algún lado siempre entra", dice el Búho Briglia, histórico baterista bahiense que en esta banda se pone al frente de la guitarra y las voces.

El próximo sábado, a las 21.30, van a tocar en el Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544), con apertura de Pablo Martín y Julia Abad.

"Pablo hace una performance con su guitarra, con una onda bastante experimental. Y Julia va a llevar canciones propias, al piano", adelanta el Búho.

Tardígrado tiene dos discos, que se pueden encontrar en la plataforma Spotify, Cubo Mágico y Repleto de cosas.

"A su vez estamos cerrando un nuevo disco, ahora nos estamos ocupando de las tomas de las baterías", dice.

En su marcha continua, también están subiendo a su canal de Youtube, de manera progresiva, los 5 videos que filmaron y grabaron en tiempo real en el Teatro Don Bosco, en julio.

El fin de semana pasado, obviamente, se presentaron en vivo. Invitados por un centro de estudiantes dieron un show en el teatro de la Sociedad Italiana, en la localidad de Cabildo.

"Estuvo buenísimo", cuenta.

Además de Briglia, la banda está formada por su pareja en la vida y los escenarios, Evangelina Baronio (bajo), junto con Gianni Minucci (batería) y Juan Pablo Huici (teclados y percusión acústica y electrónica).

"Juan Pablo es un ex Pro Fetas de Jamón, banda bahiense de los 90 que, por ejemplo, llenaba la mítica La Cueva de Buenos Aires. Vivió casi 20 años en Europa y volvió hace un par a Bahía.Fue alumno de Ramiro Musotto y uno de los fundadores de la primera batucada bahiense", describe.

Eva es una artista versátil, que toca muchos estilos. Ella misma explica:

"En esta banda uso muchos pedales de efectos y samplers para dar colores distintos al sonido. Además soy bajista de Sudestada (tocaron este fin de semana en el Festival Internacional Jazz Provincia) y Napostá Cuarteto. Son dos estilos bien distintos, jazz y fusión de folklore con tango. Después, toco guitarra clásica y estoy componiendo mis temas".

Algunos de sus últimos pasos en los escenarios clásicos fueron con grandes guitarristas como Pedro Rossi y Juan Falú.

"Gianni Minucci --retoma el Búho--es un baterista que también tiene mucha versatilidad, porque además es guitarrista y viene de la vieja guardia del rock bahiense. En los 90 tocaba en Guacamole Clown. En definitiva, somos todos muy amigos, ese es el único secreto".

Las entradas para el próximo show en La Panadería tendrán un valor de 150 anticipadas en Alsina 157 (La Isla Digital). En puerta, 200.

"Vamos a armar una lista de canciones con temas de los dos discos y algunos nuevos", comenta Eva.

Agrega el Búho: "El objetivo de la banda es tocar mucho. Este año frenamos un poco el ritmo, aunque para el año que viene estamos programando un circuito en Buenos Aires y veremos si da para alguna cosa más".

Para una banda con decenas de canciones no es sencillo armar una lista para un concierto. El arte del descarte.

"Nosotros tocamos casi un año seguido en un bar del parque y ahí nos dábamos el gusto de despacharnos con muchos temas, tocábamos tres horas, por puro placer. Después tomamos la metodología de elegir canciones de los discos, agregando alguna que no esté. Esa es una forma de organizarse", va cerrando el guitarrista y cantante.

Y remata: "La sociedad con Eva funciona perfecto, tocamos juntos hace 16 años, imaginate".

Al grupo se lo puede seguir desde sus redes sociales. Aparecen como Tardígrado Musica en Facebook e Instagram. Como ya se dijo, su música está en Spotify y www.tardigrado.com.ar.