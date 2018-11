David Vega cumplió 38 y está feliz

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

"Estoy feliz. Los 38 años me llegan en un gran momento deportivo y personal. Que los hinchas de Olimpo me valoren y me digan que soy ídolo del club me llena de orgullo. Más no puedo pedir”.

El sábado, los saludos de los seguidores aurinegros por el cumple de David Alejandro Vega inundaron las redes sociales. Aunque lo más importante para el mundo olimpiense es que el “Chori”, en una edad poco frecuente para jugadores profesionales en la alta competencia, se encuentra sano, pleno y activo.

“Hoy puedo asegurar que estoy muy bien. Me siento bárbaro después de un año (2017) complicado, con lesiones incurables y con procesos de recuperación que no podía sacar adelante. Fueron días y meses donde se me cruzaron un montón de fantasmas por la cabeza, pero tenía muy presente el desafío de volver a estar en una cancha y luché por eso”, admitió, con voz pausada y palabras repletas de sentimientos, el volante cordobés que ya lleva una década en la entidad bahiense.

“El hincha de Olimpo por la calle, y muchos bahienses que no tenían nada que ver con estos colores, me dieron ánimo y fuerza para seguir adelante. Además del apoyo incondicional de mi familia y mis amigos, hubo gente que me dijo: `estoy rezando por tu recuperación’. Eso es conmovedor; sólo le pido a Dios que bendiga a esa gente que se tomó un tiempo para orar por mi”, señaló el “Rey” David antes de recordar un momento glorioso de su carrera como futbolista.

“Este cumpleaños es especial, porque un día como hoy, hace cinco años (17 de noviembre de 2013), le ganábamos 3-1 a River en el Monumental con un gol mío (los otros fueron de Pérez Guedes y Furios). Además, con ese triunfo empezaba nuestra resurrección en el campeonato, para finalmente mantener la categoría”.

En la presente edición de la B Nacional, Vega no fue titular en ninguno de los 9 cotejos de su equipo, ingresó en cuatro y completó 108 minutos.

“¡Sabés lo que significó tener que entrar en el Carminatti y que la gente me aplauda! Ese cariño será eterno, por eso estoy disfrutando de poder jugar, de correr detrás de una pelota y de serle útil al equipo”.

“Lo único que deseo, junto a los chicos del club, es dejar a Olimpo lo más alto posible en este torneo. Vamos de a poco, tratando de dar pasos firmes. Venimos de ganar un partido bravo (a Almagro), bajo la lluvia y con frío. Y la gente acompañó igual, lo que habla a las claras de la grandeza del hincha aurinegro”, fue su alabanza.

“Sé lo que sufre el hincha por esta institución, por eso, como referente de este plantel, estamos haciendo todo con seriedad y el mayor compromiso”, indicó uno de los líderes de la escuadra bahiense.

“De mi parte, y en nombre de todos mis compañeros, vamos a dejar y a dar todo para que el prestigio de este club este siempre bien arriba. Un saludo enorme para aquellos que siempre están cerca nuestro y nos desean lo mejor. Es un gracias enorme para todos”, cerró el interminable “Chori” Vega.