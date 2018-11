La investigación de un delito no solo se limita a las pruebas que pueda recolectar la policía en el lugar del hecho o la tarea de campo que desarrolle.

La justicia tiene varias ramas científicas que son de gran utilidad al momento de trabajar para lograr esclarecer un caso. Una de ellas es el análisis del comportamiento.

En los últimos días, organizada por la Fiscalía General bahiense, estuvo en nuestra ciudad brindando una capacitación a los futuros integrantes de la Policía Judicial el licenciado en psicología Luis Disanto.

El profesional brindó su opinión sobre la cuestión de la inseguridad y las características de los hechos que ocurren a diario.

“Parecería que ahora son más violentos, pero yo creo que la sociedad es más violenta, no solo los delincuentes”, consideró el especialista en Psicología Criminal e Investigación Científica del Delito.

“Hay que pensar en los padres que se enojan con los maestros, los médicos que son atacados en las guardias, o que no hay visitantes en el fútbol. La sociedad es más violenta y entonces el crimen también, porque no se puede aislar de lo que pasa socialmente. Todo es más violento”, agregó.

Disanto siguió diciendo que “hay chicos que tienen poca edad y de pronto matan por nada. Los mismos delincuentes de antes te dicen que ahora no hay códigos. Entonces, según me parece, es un reflejo de lo que pasa socialmente”.

Una de las maneras en que esta violencia se manifiesta son los casos de femicidios que ocurren a lo largo del país.

El licenciado sostuvo que no se puede brindar un perfil determinado de los autores de estos hechos.

“No hay una característica única o definida, creo que hay situaciones y contextos. También es cierto que en un contexto donde ciertos hombres ven perder su poder como machistas, la respuesta no es adaptarse, sino ser más violento”.

De todas maneras, explicó que “sí podemos afirmar que en general son personas dominantes y que no soportan la falta de dominación”.

Respecto a las víctimas, indicó que no hay una estructura psicológica específica.

“Hay mujeres que son muy sometidas y otras que se revelan y por eso son víctimas. Hay algunas que se defienden y otras a las que el sistema no les da la cobertura que debe, que hacen las denuncias y no pasa nada. En todo siempre hay diversidad más que homogeneidad, aunque parezca que los une el fin del delito de la acción que sucedió”.

Acerca de las características de la investigación criminal en el país, Disanto sostuvo que “en algunos lugares se investiga bien, en otros no tanto. Hay una tradición de investigación forense importante, pero también se falla en muchas cosas”.

“Más allá del presupuesto y de lo que uno conozca o no, hay tres cosas muy importantes pero no están en el ADN argentino: lo interinstitucional, que es cuando las instituciones comparten la información; la tríada inter, multi y transdisciplina; y el trabajo en equipo. Son cuestiones que no nos salen naturalmente y hay que remar mucho para que se den. Si esas cosas estuviesen, no importa si tenés tanto presupuesto o no sabés tanto, se podría suplir”, finalizó.

¿Existe el crimen perfecto?

“Tengo una posición un poco polémica al respecto. Creo que todo crimen que se concreta es perfecto, porque se produjo. El tema es la investigación, que puede ser imperfecta o difícil”, consideró Disanto.

Respecto de los asesinos seriales, el profesional sostuvo que “es un fenómeno que no está muy estudiado. Ahora hay un caso que se está investigando y podría tener que ver con esas características. Lo que podría decir es que hay más casos de los que uno supone”.

Sobre su actividad aclaró que “perfil criminal es un nombre popular pero no el mejor. El indicado es el de análisis del comportamiento, dentro de algo mayor que es el análisis de casos”.

Explicó que es una herramienta para la investigación criminal de cierto tipo de delito cuando los autores son desconocidos. “Se tratan de hechos graves como homicidios, femicidios, delitos contra la integridad sexual, O la combinación entre ellos, además de desapariciones y secuestros”.