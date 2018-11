Categorías Zonales: el campeonato 2018 culminó con éxito en Pigüé

Vibrante y emocionante cierre de temporada para las Categorías Zonales, tras la a disputa de la octava y última fecha en el Autódromo Ciudad de Pigüé, la cual definió a los campeones de las respectivas categorías.

Ocurre que, a excepción de la Fórmula 3CV y el TC del Sudoeste, donde el Jorge González y el pigüense Ezequiel Albero se consagraron, respectivamente, sin haber competido (ver aparte), tanto el Sport Prototipos como el Turismo Regional conocieron sus campeones en la última tanda de finales del año.

En el Sport, las chances del bahiense Ezequiel Galante estuvieron en jaque tras la primera carrera. Pero, en la segunda, el subcampeón saliente no pasó sobresaltos y lo definió como se debe: ¡ganando!

“Tuvimos un sábado re complicado, con un 5° puesto en clasificación y un descuento de puntos en el campeonato. En la primera final no tuvimos ritmo para pelear en la punta y me quedé 5°. Y en la segunda, largando adelante, el auto mejoró mucho y pude mantener el ritmo. Cuando me avisan que se quedó Lucas (González) no me relajé, quería definirlo ganando”, sostuvo.

Lo ocurrido luego, en la definición del Turismo Regional, duplicó en dramatismo y suspenso las definiciones precedentes, puesto que la contundencia inicial del villalonguense Imanol Bizet amenazó seriamente al contrariado Mauro Ficcadenti.

No obstante ello, a pesar de un fin de semana negro en cuanto a roturas, el título quedó en manos del piloto bahiense, sexto en la segunda y última final.

“Fue un fin de semana muy complicado. El viernes se rompió la caja, el sábado el motor y hoy (por ayer), en la primera final, se cortó el cable de la bobina. Se estaba poniendo fea la cosa, pero por suerte, a pesar de haber corrido con mucha presión, en la segunda final el auto no se paró”, resumió el flamante campeón.

“Lástima que se definió en los escritorios”

Sin correr. “La regularidad durante todo el año fue clave. Fue un campeonato difícil, pero espectacular en cuanto al funcionamiento del auto. Se implementó el playoff de golpe, cuando teníamos una gran diferencia, y eso nos pegó una bofetada. Lástima que se definió en los escritorios”, sostuvo Ezequiel Albero, campeón de TC.

Crítico. “Como no se superaron las 6 máquinas, la primera final no se computó. Hay cosas que se decidieron a último momento, y así no debe ocurrir. La claridad y transparencia es fundamental ante estas cuestiones”, remarcó sobre la dirigencia de la categoría.

En TPS. Cabe recordar que, el fin de semana anterior, el bahiense Nicolás Sánchez se había asegurado el título en el Turismo Promocional Standard, tras la disputa de la última fecha en Toay.

Resultados

Sport Prototipos

**Primera final: 1) L. González; 2) F. Zurman; 3) B. Costa; 4) M. Zabalegui y 5) E. Galante.

**Segunda final: 1) E. Galante; 2) B. Costa; 3) F. Zurman; 4) J. Balcarse y 5) A. Cortejarena.

Turismo Regional

**Primera final: 1) I. Bizet; 2) R. Fernández; 3) F. Balogh; 4) S. Combes y 5) B. González.

**Segunda final: 1) R. Fernández; 2) S. Combes; 3) M. Perrozzi; 4) B. González y 5) E. Gardes.

Fórmula 3CV Tipo 1.4

**Primera final: 1) F. Curetti; 2) A. Mateos; 3) J. González; 4) O. Maurel y 5) L. Laguzzi.

**Segunda final: 1) L. Laguzzi; 2) A. Mateos; 3) R. Ricasoli; 4) F. Vincet y 5) J. González.

TC del Sudoeste

**Primera final: 1) F. Venchi; 2) M. Lecomte; 3) H. Barrenechea; 4) F. Magallanes y 5) N. Schechtel.

**Segunda final: 1) H. Barrenechea; 2) F. Venchi; 3) M. Lecomte; 4) F. Magallanes y 5) N. Schechtel.