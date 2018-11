Donar sangre: esa sana acción solidaria

Donar sangre es un gesto humanitario. Siempre. Porque se trata de una componente del cuerpo en demanda constante por personas que atraviesan diferentes situaciones de salud. Por eso cada 9 de noviembre, Día del Donante Voluntario, se pone énfasis en la trascendencia e importancia de este gesto.



Lo importante, lo que se pretende a partir de las distintas campañas así como el accionar de las entidades ocupadas en la materia, es lograr que cada día mayor cantidad de personas se acerque de manera altruista y desinteresada a donar sangre.



En nuestra ciudad, por caso, existe una Red Solidaria que lleva más de 15 años trabajando para alentar esta práctica, que sirve para salvar vidas y mejorar situaciones complejas del organismo. Desde un accidente, un procedimiento médico u otras circunstancias pueden requerir una transfusión.



Es uno de los componentes del cuerpo que no se ha logrado elaborar de manera artificial. Solo es posible una transfusión con sangre de otro ser humano. De un humano a otro.



Hacerlo, donar sangre, no tiene consecuencias sobre el donante. No ocasiona trastornos al organismo, no debilita, no genera malestar. La sangre se renueva de inmediato. Cada persona puede donar su sangre hasta cuatro veces al año, mediante métodos completamente estériles y seguros.



Hoy existe en la ciudad un registro de donantes, a los cuales la Red recurre cuando la cantidad de dadores requeridos no resulta suficiente.

Sin embargo, hoy la cantidad de donantes altruistas resulta insuficiente, no cubre la demanda, sobre todo en la sangre de los grupos de RH negativos.



Si un mínimo de vecinos se acercara a los bancos de sangre de los hospitales o se inscribieran en estas listas de donantes, posiblemente se evitarían muchas de las cadenas urgentes que se suelen ensayar a partir de las redes sociales.



La necesidad de donaciones es constante, ya que la sangre se puede conservar un tiempo limitado, luego de lo cual deja de ser utilizable.

A partir de los 18 años y hasta los 65,cumpliendo algunas condiciones mínimas, todos pueden donar. Un paso es llamar a la Red Solidaria, 155-716006. Otro es ser más solidarios.