Los clubes del trueque están de regreso y ya funcionan en dos barrios bahienses

Los clubes del trueque forman parte del recuerdo de la crisis de 2001. En aquel entonces miles de bahienses se organizaban en sociedades de fomento y salones barriales para buscarle una salida a la peor crisis de la historia argentina.

Hoy, 17 años después y ante una situación económica complicada los clubes del trueque volvieron a organizarse en Loma paraguaya y Villa Delfina y según uno de los referentes, hay al menos tres barrios interesados en sumarse a ese método de intercambio comercial.



La gente que participa busca comida, ropa y otros artículos de primera necesidad.

“Abrimos las puertas el 1 de septiembre en este local porque en las ferias no nos iba del todo bien, no vendíamos lo suficiente”, contó José Pastorutti , un hombre que fabrica prepizzas que vende y canjea en un salón de Coronel Vidal al 700, en Loma Paraguaya.







Se reúnen todos los miércoles de 14 a 16 y el único requisito para sumarse es no usar dinero real ni comercializar productos provenientes de ayudas sociales.



A quienes van por primera vez le entregan 400 créditos en billetes ficticios. Son los mismos que se usaban a principio del milenio.



“Nos comunicamos con el coordinador que fundó el club del trueque en 2001, le pedimos asesoramiento y arrancamos”, explicó José, que calificó a los “comerciantes” que llegan a su local como integrantes de un grupo de autoayuda que busca una salida a la falta de oportunidades.



Por el momento se autoconvocan entre 15 y 25 feriantes que venden ropa, jabones, limones, jugos en sobre y hasta detergente fraccionado en botellas.







“En su mayoría son madres solteras que no tienen trabajo y se las rebuscan para llevar el pan a la casa”, agregó José.



Por último contó que vecinos de los barrios San martín, Villa Nocito y Villa Talleres se comunicaron con él para llevar un club a esos sectores.



“Estimamos que dentro de un mes vamos a abrir esos locales, el problema muchas veces es conseguir el lugar para el intercambio.



María Romero es la encargada del club inaugurado semanas atrás en Villa Delfina.







“Estuve en los grupos que se juntaban en 2001 y ahora, ante los problemas económicos que padecemos, nos reunimos con algunos vecinos y decidimos empezar de nuevo”, dijo.



Los lunes a las 17 se juntan en un salón que les presta la sociedad de fomento de ese barrio y que se encuentra ubicado en Juana de Azurduy 1345.



“Reunimos a unas 40 personas que vienen de diferentes sectores. Creo que la base de todo esto es la necesidad de trabajo y la falta de dinero", relató.



Los interesados en sumarse pueden escribir al grupo de Facebook “Trueque de Villa Delfina”. “Van a ser bienvenidos”, prometió.



Historia, auge y hasta alguna que otra denuncia



Llegaron a contener 5.000 familias bahienses en 2001 e incluso hay quienes aseguran que a partir de ese entonces surgieron muchos emprendedores que hoy ocupan puestos en algunas de las tantas ferias que se realizan a lo largo y ancho de la ciudad.

El Nodo Fundador estaba compuesto por 700 socios y abrió sus puertas en diciembre de 1996 en la Municipalidad, con apenas 21 integrantes. Pasó por distintos salones e incluso en 2001 llegó a inscribir unos quince socios por semana.

En el auge de la crisis los clubes bahienses llegaron a ser 70 y funcionaban tanto en espacios públicos como en salones y locales. Bahía fue la ciudad récord del interior y la que más nodos tuvo de todo el país.





Desde el Municipio se les dio apoyo e incluso las crónicas de aquel entonces mencionan que se organizaban eventos de gran magnitud a los que se le sumaban espectáculos artísticos y musicales.

A la primera “mega feria” organizada por la comuna, en abril de 2001, asistieron unos 1.200 participantes. Se hizo en el espacio municipal de Vieytes al 2800 y hubo participación de clubes de Villa Amaducci, General Cerri, Villa Delfina, Rosendo López, Loma Paraguaya y Barrio Cáritas, entre otros.

“Como corolario de las operaciones, se ofrecieron distintas expresiones artísticas, por caso música y danzas criollas, latinas, tango y un final bien bailantero que hasta entusiasmó al intendente Jaime Linares”, dice la crónica de La Nueva de .

Y hasta fueron motivos de denuncias y acusaciones cuando el coordinador general del Nodo Centro, Jorge Arrippe acusó a la concejal Sandra Polak (Alianza) de utilizar la creación de nodos con fines políticos y de que "prostituyó los créditos", permitiendo su emisión indiscriminada.





Entre otras cosas dijo que Polak intervino en el funcionamiento de estos grupos y que provocó la eclosión del sistema, generada por la indiscriminada inclusión de créditos en el circuito, estafas e intenciones políticas electorales.

"No tengo problemas con la cantidad de nodos, pero sí con los pícaros que los abren. Inauguran un club, piden 200 mil créditos para funcionar, van a distintos nodos y compran y compran, sin trabajar; luego, la gente se llena de papeles y termina pagando, por ejemplo, un kilo de azúcar a 4,50 créditos", dijo Arrippe.



Sandra Polak expresó que el control en la emisión de créditos es necesario, que no persigue ningún rédito personal y que su gestión es sólo de acompañamiento.