Se viene un 40% de aumento en las tasas y buscan a otro “lugarteniente” de Ledesma

--Buen día, Juan María. Me imagino que el domingo pasado festejaste con Napoleón. Felicitaciones amigo.

--Por supuesto que no festejé, aunque el empate nos deja mejor parados, pero te recomendaría que dejes de lado la chicana porque aún no hay nada resuelto y conozco tus intenciones de mufarnos.

--Bueno, yo sólo me limité a hablar de lo que pasó después del empate en la Bombonera, pero como veo que estás tenso mejor pasemos a otros temas ¿Te parece?

--Dale, aunque te adelanto que no hay muchos temas como para poder distenderse.

--Bueno, pero hacé un esfuerzo y empecemos con buena onda. Pensá que mucho peor deben estar algunos funcionarios municipales luego de una semanita cargada de papelones y furcios mayúsculos. Anotá: hundimiento de la peatonal Alsina, entrega de medallas truchas a chicos discapacitados y demolición de las pérgolas.

--Tenés razón. Más de uno la debería estar pasando mal, aunque no creo que vaya a rodar alguna cabeza.

--Coincido, pero insisto, empezá con alguna buena noticia. ¿Inauguraciones en puerta?

--Para fin de mes está prevista la de un local de comida norteamericana donde se cuidó cada detalle para que luzca en Bahía como en Nueva York, Los Ángeles o “Kansas”. Está ubicado a “la Ribera” del Napostá. El responsable de la idea, con un socio capitalista, es un hombre de la noche y de la radio.

--¿Es un empresario de cierto “relieve”?

--Estás muy bien rumbeado.

--¿Alguna más?

--La cervecería en la casa donde funcionó el famoso pub Tartaruga ya abrió y pronto hará lo mismo la de Alem y Paraguay, en la casa que de chicos conocíamos como la de Hans y Gretel. El emprendimiento va a tener un nombre que nos hace recordar a saga de películas Piratas del Caribe. La que va muyyyy lento es la hamburguesería gourmet que estará en Alem, frente a donde se concentran tres conocidas birrerías. Con suerte para abril–mayo habría algo concreto Pero si querés tengo bastante sobre el edificio del ex Hotel Italia.

--Avanti amigo, parece que los locales de comidas rápidas siguen ganando espacio en la ciudad...

--Así es. Para diciembre o febrero, aún no lo pude precisar, se va a habilitar el que va a estar funcionando en la planta baja del Italia. Las obras de remodelación del histórico edificio comenzaron en 2014 y después de mucha inversión se van a presentar 1.200 m2 de nivel cinco estrellas, donde están incluidos los 600 m2 de un subsuelo que estaba en pésimas condiciones.

--¿Tenés datos de qué va a funcionar en cada planta?

--En la planta baja se va a ocupar lo que era el restaurant y la confitería. Respondiendo al criterio del arquitecto Cuti, la hamburguesería se va a desplegar en un amplio anillo y en su centro va a dejar lugar a la conserjería y recepción del lujoso apart hotel que funcionará en los tres pisos superiores. Tendrá 12 habitaciones de importantes dimensiones por planta.

--Qué contraste con la demolición de las pérgolas ¿No? En este caso se invirtió muchísima plata en preservar un edificio que es patrimonio histórico.

--Tal cual. La parte del hotel va a estar funcionando bien avanzado 2019.

--Muy completo, y ya que estamos en el tema comercial si querés te paso algunos datos sobre una situación que viene muy fría, congelada te diría.

--Me imagino, yo simplemente traté de rescatar algunos datos positivos de una coyuntura muy dura. ¿Qué data tenés?

--Que el panorama sigue empeorando y la necesidad de guita de los comercios es atroz. La plata sigue valiendo más que la mercadería y muchas empresas, por ejemplo del rubro repuesto automotor, están tirando la casa por la ventana en materia de ofertas para hacerse de efectivo.

--Todo esto tiene que ver con la tasa de descubierto, etc. ¿No?

--Claro, en promedio ronda el 75 por ciento. Pensá que en el Nación, un banco oficial, va del 70 al 80%. La caída de la actividad es de casi 40 por ciento en todos los rubros y hay una recesión infernal.

--Me dijeron lo mismo. ¿Y tema despidos?

--Por presión gremial no se están produciendo en gran escala, además pensá que el gobierno por decreto paró los despidos sin causa hasta el 31 de marzo. Ahora tienen que pedirle permiso al ministro Sica. ¿Qué tal? Ah, me olvidaba, los trabajadores de la construcción no están alcanzados por esta medida.

--Bien, quizás por esto están un poco calmadas las aguas.

--Seguro. ¿Sabés algo del aumento de tasas municipales en Bahía?

--A más tardar el miércoles el Ejecutivo va a volver a mandar al Concejo la ordenanza fiscal, no va a diferir demasiado de la anterior, tiene algunos retoques y el promedio de la tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública va a estar un poquito por debajo del 40%, es decir, debajo de la inflación esperada.

--¿Algo más tema presupuesto 2019?

--Por ahora está medianamente encaminada la cuestión del subsidio al transporte, aunque ese va a ser un tema de discusión en la Legislatura esta semana. Una buena es que en 2019 Bahía Blanca va a tener un aumento importante en el Fondo Educativo que se va a destinar a seguir reparando escuelas. Este año se intervinieron unas 40 y el año que viene la Muni va a tener 189 millones de pesos para esos fines, este año recibió 115 millones.

A la caza de un segundo de Ledesma

--Bueno, cambiemos de tema y decime algo sobre un tema que me da vueltas en la cabeza: con la resolución que se conoció hace unos días del juez López Da Silva, ¿la causa Ledesma ya se encamina al juicio?

--El procesamiento es un paso más en la etapa de instrucción, casi inevitable teniendo en cuenta las pruebas que se habían reunido y la evidencia secuestrada durante los allanamientos. Es, también, un avance hacia el juicio, pero claramente no está cerrada la investigación.

--Ah, ¿puede haber más novedades?

--Mirá, más allá de la apertura de un nuevo expediente por el casi seguro lavado de activos -que el mismo magistrado señala en la resolución de la prisión preventiva-, me dijeron que no todos los eslabones de la organización fueron desarticulados.

--Bueno, no empecés con el misterio. Olfateo que tenés algo más... largá.

--Como segundas líneas de la banda figuran David Kraser y Andrés Sáez; son quienes se disputaban el rol de “mano derecha” de Ledesma, aunque me aseguran que hay uno más que todavía no cayó.

--¿Otro de la segunda línea?

--Sí. Lo están buscando. Lo tienen identificado. No puedo decirte mucho, solo me enteré que vive en la zona cercana a la pista de midgets y que todos lo conocen por el apodo, que coincide con el apellido de un reconocido cantante melódico. Nada más voy a decirte, al menos sobre el prófugo.

--Por qué decís “al menos sobre el prófugo...”.

--Porque tengo algunos datos más sobre la investigación. Y sobre las conexiones que hay entre algunos de estos sospechosos y otros nombres que ya sonaron en causas por droga.

--Te escucho...

--Quedaron probados distintos diálogos entre Sáez y Gastón Ballesteros, a quien conocen como “El gordo”, con domicilio en Capitán Martínez y Piedra Buena, donde más de una vez se han hecho allanamientos y se ha secuestrado droga.

--¿Es aquel que supuestamente tenía una “cocina”, que en algunas escuchas hablaba “de la de Maradona” cuando se refería a cocaína de pureza?

--El mismo. A Ballesteros se había llegado como desprendimiento de la causa denominada Drogas Sintéticas II, que desembocó en múltiples allanamientos y derivó en la licencia del fiscal Alejandro Cantaro.

--Sí. Lo recuerdo.

--De hecho me dicen que entre las comunicaciones de Sáez con Ballesteros hay un mensaje de WhatsApp que el primero le pregunta si le había sacado “de la vip”, porque le faltaban “como 30 G”, a lo que “El gordo” le respondió que no. “Cómo te voy a sacar sin avisar”, le aclaró.

--Dios los cría...

--Así parece.

--¿Y del campo cercano al camino viejo a Punta Alta, donde se decía que Ledesma fraccionaba la droga, se supo algo?

--No por ahora. Siguen con la búsqueda, aunque se amplió el radio. Me dicen que no solo rastrillan el camino viejo sino también la zona cercana a la ruta 3, entre Bahía y Punta Alta, pero ya en proximidades a las vías de Grünbein.

Quieren salvar a una empresa de Monteros

--Cambiando de tema, te digo que los que están preocupados son los Monteros, y no solo por la prisión preventiva que viene sufriendo el exlíder de la UOCRA.

--¿Qué pasó?, ¿tiene que ver con los aprietes a empresarios de la construcción?

--No directamente. Sino con la empresa de transportes Flor del Lirio SRL, que supuestamente administraba la familia de Humberto y usaba, bajo coacción, para dar servicio en las obras.

--Claro, recuerdo desde la excúpula del gremio ponían a dedo el transporte, el catering y otros servicios que ellos mismos manejaban.

--En este caso el abogado Rodrigo Villalba le reclamó a la Cámara Penal que dejara sin efecto una resolución de la justicia de Garantías que permitía movimientos de la cuenta corriente de esa firma en el Banco Nación solo hasta 2.859.000 pesos.

--¿Cuál es el pedido concreto del abogado?

--Que de esa manera se les impide hacer frente a las obligaciones fiscales, laborales, legales, comerciales y que los haría terminar en estado de insolvencia, para desembocar en un proceso concursal.

--¿Y qué respondió la Cámara?

--La Sala II, en cierta forma, le dio la razón. Le pidió a la jueza Marisa Promé que dicte un nuevo fallo en ese sentido, teniendo en cuenta que no estaba fundamentada la decisión y que, por otro lado, desde la fiscalía no habían objetado esa cuestión, siempre y cuando hubiera bienes de la empresa que se puedan imponer como garantía respaldatoria, dependiendo del avance de la causa.

--Mirá vos.

--Otros que parece están cuidando “el mango” son los familiares de Jorge Fabrizio.

--¿Te referís a uno de los que condenaron por el crimen de Federico Margiotta?

--Sí. El abogado de la familia hizo un pedido formal para que les restituyan el dinero que llevaba el hombre cuando pretendía escapar de Pringles y fue detenido en Pigüé, a punto de cambiar de vehículo.

--Es que, según recuerdo, era bastante dinero.

--Sí, concretamente 6.500 dólares y 179.615 pesos.

--¿Y dónde está esa plata ahora?

--Se encuentra depositada en una cuenta del Banco Provincia, a nombre del tribunal actuante, que ahora debe resolver el planteo.

¿También la “ligan” otros?

--Ya que estamos con los temas policiales. Qué lindo revuelo se armó con esto de “La Liga”, aunque es cierto que venía siendo un secreto a voces desde hace mucho tiempo.

--Sí. En realidad lo que se hizo la semana pasada fue una serie de allanamientos en una causa particular, que investiga el fiscal Sebastián Foglia y alude a una organización mixta (local y de Buenos Aires) que en los remates judiciales adquiría inmuebles a menor precio mediante maniobras no legales.

--Leí en “La Nueva.” que uno de los acusados, aquel que en 2013 parecía “Robin Hood”, tuvo una crisis en la comisaría y amenazó a los gritos con delatar a varios, entre ellos profesionales.

--Es cierto. Se trata de Claudio Del Valle, aunque después se mantuvo en silencio ante el fiscal. De todas maneras sí te puedo confirmar que existen algunos nombres que van a hacer ruido si se sigue tirando del ovillo.

--Mmmm... ¿Podés adelantarme algo?

--Por ahora no. Sé que existen algunos apellidos “conocidos” de Bahía que pueden tener relación con la compra de un local de una galería de Monte Hermoso que a fines de 2015 se lo quedó “La Liga” mediante un ardid, a mitad de precio. De todas maneras, me pidieron estricta reserva y si algo soy es leal a mi fuente, je.

--¿De la región tenés algo?

--Arranco con un chisme judicial que involucra a la Fiesta Nacional del Ajo y a Sadaic.

--¿Una demanda por falta de pago?

--Así es, pero lo curioso es que aún no está claro quién terminará haciéndose cargo de la deuda. La causa se inició el año pasado en el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de nuestra ciudad, a raíz de una factura impaga que la sociedad de autores y compositores de música le reclama a los organizadores de la fiesta en 2016.

--Que, si mal no recuerdo, fue la 50ª edición. Por el predio del ferrocarril pasaron Los Palmeras, Estelares, Auténticos Decadentes, Marcela Morelo y Sanda Mihanovich. Un fiestón.

--Así es. La cosa es que en aquel momento el encuentro era organizado por una comisión de vecinos, pero desde 2017 el festival está en manos del municipio.

--De allí, claro, que hoy nadie responde por la deuda.

--Exacto. En la semana estuve consultando un poco y, pese al hermetismo de la boga de Sadaic, pude averiguar que, si no pueden ir contra la comisión organizadora por estar disuelta, irán “contra los responsables”, incluyendo al municipio.

--¿Y el municipio por qué?

--Lo consideran co-responsable de la organización, ya que prestó para ello espacios y recursos municipales.

--¿De cuánto hablamos?

--La factura original son 75 mil pesos, pero sumale los intereses de estos dos últimos años y las costas legales. Podría irse a más del doble.

--¿Nos queda algo más?

--Desearnos suerte para el partido del próximo fin de semana, como dos caballeros.

--Claro. Y que el próximo domingo arranques la mañana tomando un café con un campeón de Libertadores.

--Ja, lo mismo te deseo a vos.