El papa Francisco les pidió a los jóvenes reunidos en Buenos Aires que "no negocien su identidad"

El papa Francisco exhortó hoy a jóvenes de todo el mundo reunidos en Buenos Aires a “no negociar la identidad ni la pertenencia”, ni “hacer ficción de diálogo”, y advirtió sobre el “peligro de olvidar las raíces y no abrirse a la diferencia”.

Así lo afirmó en un video-mensaje transmitido este mediodía en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), del barrio porteño de Barracas, donde desde el lunes se desarrolla el III Encuentro Mundial de Jóvenes, organizado por la fundación pontificia Scholas Occurrentes y la ORT Mundial.

Participaron de la clausura el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro; el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y la ministra de Educación de la Ciudad, Sol Acuña.

"Quiero celebrar junto a ustedes esta fiesta del encuentro. Encuentro de diferentes credos, países, lenguas, realidades, encuentros desde diferentes identidades. Porque para encontrarse hay que estar seguro de la propia identidad”, comenzó diciendo Francisco.

“Vos no podés andar negociando tu identidad para encontrarte con el otro, no podés maquillar tu identidad, no la podés disfrazar porque la vida no es un carnaval, es algo muy serio”, agregó Jorge Bergoglio en el mensaje en español que fue emitido en pantalla gigante ante los jóvenes.

En ese marco, Francisco sostuvo que “no hay identidades de laboratorio. Toda identidad tiene historia y al tener historia tiene pertenencia, mi identidad viene de una familia, de un pueblo, de una comunidad. Identidad es pertenecer a algo que me trasciende”.

“El peligro tan presente en estos tiempos es cuando una identidad se olvida de sus raíces, se olvida de dónde viene, se olvida de su historia, no se abre a la diferencia de la convivencia actual”, advirtió.

“Ve al otro con miedo, lo ve como enemigo y ahí comienza la guerra. Basta agarrar el diario cada día o ver el teleinformativo. Guerra pequeña al principio, casi imperceptible, pero grande y terrible en su final”, señaló.

El Papa dijo también que “para que la identidad no se vuelva violenta, no se vuelva autoritaria no se vuelva negadora de la diferencia, necesita permanentemente del encuentro con el otro, necesita del diálogo, necesita de crecer en cada encuentro y necesita de la memoria de la propia pertenencia”.

Luego, exhortó a los jóvenes a “no vender” su pertenencia ni la historia y la cultura de su pueblo, y los instó a “no hacer ficción de diálogo” sino “enriquecerse mutuamente”.

“No le tengan miedo a eso, por animarse a mezclar sus lenguas, abrir sus historias sin renunciar a ellas, dejarse reescribir por el otro, por el diferente, por el desconocido, siendo siempre distintos y a la vez siendo siempre ustedes mismos. Y haciendo de su identidad, de esa pertenencia que recibieron, una obra de arte”, concluyó su mensaje. (Télam)