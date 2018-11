El FMI destacó los "progresos" de la Argentina en la implementación del programa económico

El Fondo Monetario Internacional dijo hoy que "confía" en la implementación del plan económico acordado con el Gobierno de Mauricio Macri para la Argentina y destacó "progresos" en la ejecución.

Gerry Rice, vocero del organismo multilateral, aseguró que las medidas acordadas con la gestión Cambiemos lograrán estabilizar la economía de la Argentina, después de cinco meses de tensión por la crisis cambiaria.

"Ahora es tiempo de la implementación, hubo buenos progresos y esperamos que continúen", dijo el vocero del FMI en una conferencia de prensa de media hora en la sede central del organismo en Washington.

Rice explicó que los integrantes del Directorio Ejecutivo del FMI que aprobaron la semana pasada el nuevo acuerdo "confían en la implementación sostenida de las políticas que apuntalen el programa".

En ese sentido, destacó el "el fuerte apoyo de la comunidad internacional" al programa que le permitirá a la Argentina "retornar a la estabilidad macroeconómica y explotar su potencial económico para el beneficio de todos los argentinos, que es claramente el objetivo".

El vocero del Fondo indicó también que en dos semanas llegará a la Argentina una nueva misión a Buenos Aires para continuar con la evaluación pormenorizada de la implementación del programa económico.

"Creemos que esto fortalecerá el programa económico argentino, impulsará la confianza y estabilizara la economía", insistió Rice y remarcó el compromiso del Gobierno argentino de "eliminar el déficit fiscal y apuntar a una política de libre flotación del tipo de cambio".

El pasado 26 de octubre el directorio ejecutivo del FMI aprobó hoy la ampliación del acuerdo stand by con la Argentina hasta los US$ 56.300 millones y liberará de inmediato U$S 5.631 millones para fortalecer las reservas del país. El organismo multilateral concluyó así en forma positiva la primera revisión del convenio y aprobó el desembolso. (NA)