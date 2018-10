El consultorio jurídico, otra propuesta muy útil para los afiliados a ATSA

Desde 2015, en la sede local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) funciona un consultorio jurídico para los afiliados, a cargo del doctor Javier Pezzutti.

Nacido en Bahía Blanca y egresado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1991, Pezzutti asesora sobre temas legales todos los jueves, de 14.30 a 16, en las instalaciones del gremio ubicadas en Fitz Roy y Saavedra.

“La idea surgió en plena reforma del Código Civil y Comercial, que empezó a regir en 2015. Hubo cambios sustanciales en derechos de familia y nos pareció apropiado asesorar a los afiliados sobre estos temas", resumió el letrado.

Y añadió: "Mi relación con el gremio nació a partir de una charla con un miembro de comisión directiva. A partir de ahí proyectamos la idea y el secretario general Hugo Modarelli se sumó inmediatamente a la iniciativa. Le pudimos dar forma y enseguida la pusimos en marcha”.

Aunque la mayoría de los temas giran sobre cuestiones de familia, en el consultorio se pueden plantear otras inquietudes excepcionales.

“La gran mayoría viene a consultar por conflictos familiares, que fue la idea inicial, pero también nos han preguntado por otros temas, como ser sucesiones, regularizaciones dominiales o daños y tratamos de orientarlos”, explicó Pezzutti.

Los turnos se pueden solicitar en el teléfono 4528961 o personalmente en la sede gremial.

“La verdad que estamos muy satisfechos con los resultados conseguidos. Creemos que se brinda un buen servicio y que el afiliado lo aprovecha. También decidimos montar una guardia pasiva ante los casos de urgencia, ya que hay problemáticas que no pueden esperar a un día determinado y deben resolverse con inmediatez”.

--¿Es sólo asesoramiento o también representatividad?

--En principio es sólo asesoramiento. Si es necesario avanzar jurídicamente, el afiliado tiene libertad de continuar conmigo o buscar otro abogado.

--¿Cuáles son los temas que predominan?

--La gran mayoría acude por la falta de pago de la cuota alimentaria, como también para interiorizarse como se actualiza esa cuota. También se consulta por las alternativas existentes para los casos de divorcio y por las nuevas uniones convivenciales y en ambos casos cómo es la división de bienes.

También hay un tema que es de suma actualidad, como son las compensaciones económicas.

“Es para aquellos casos que, tras la ruptura de la pareja, uno de ellos quede en una desventaja económica respecto a la otra. Esa persona tiene la posibilidad, si se dan determinados supuestos, de solicitar una compensación. Si el juez considera que se cumplen los presupuestos, muchas veces se otorga en una prestación única o en cuotas. En ese sentido, intento asesorar, de acuerdo a mi experiencia, qué posibilidades existirían para iniciar ese proceso”, manifestó el doctor.

Precisamente, en 2016, se realizó una jornada abierta al público sobre las reformas del Código Civil y Comercial de la Nación.

“Lleva tres años de puesto en marcha y me parece muy positivo, porque se ha adaptado a la nueva realidad social que vivimos en estas épocas. Ha dado respuestas a temas que en el anterior no estaban y dejaban un vacío legal”.

“Yo hago civil y comercial, pero me interesan mucho los casos de familia. Por eso voy con muchas ganas a brindar este servicio. Muchos me dicen que mis entrevistas se parecen más a una sesión de psicología que de derecho, pero me gusta que así sea”, comentó Javier Pezzutti.

Y agregó: “Siempre fui un analista de las relaciones humanas y me atrae la posibilidad de resolver las conflictivas. Por eso, creo que hay que conocer toda la problemática antes de dar un consejo legal y en eso baso mis entrevistas”.

Turismo: Rumbo a la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar

El turismo es un factor de suma importancia en el gremio de la Sanidad. Por eso, la secretaría de turismo organizó una escapada a Buenos Aires, con motivo de la realización de la "Fiesta de la flor en Escobar".

La salida está prevista para el próximo viernes, desde las 22, en un colectivo especial. Desde el gremio se informó que aún se reciben reservas, que se cristalizan con el pago del 50 por ciento del pasaje.

Precisamente, el costo es sumamente accesible, ya que fue fijado en 2.450 pesos para el afiliado y en 3.700 para el invitado.El viaje incluye dos noches de hotel con tres desayunos, traslado y entrada a la "Fiesta de la Flor en Escobar", como así también el almuerzo de regreso en el bus.

En la 55 edición de la Fiesta Nacional de la Flor, que se desarrollará hasta el lunes 15, 250 expositores participan ofreciendo una amplia paleta de colores con sus muestras florales. Además de espectáculos para toda la familia, juegos infantiles y un patio gastronómico, el predio contará con 115 stands comerciales y 80 puestos de emprendedores de la economía social, que ofrecerán sus producciones.