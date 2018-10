Se quiso meter con short en una pileta, no la dejaron y la obligaron a usar bikini

Una joven denunció en las últimas horas un episodio de discriminación que vivió en las Termas de Cacheuta en donde quiso meterse a la pileta con un short ero no la dejaron entrar a la pileta ya que solamente podía utilizar bikini.

Se trata de Solange Acosta, de 26 años, que vive en San Isidro y el pasado 24 de septiembre viajó a Mendoza por el feriado del día del empleado de comercio.

Solange explicó que en el lugar había un cartel que advertía acerca de la prohibición de que las mujeres utilizaran pantalones cortos para ingresar a las piletas del resort. Pero ella no lo tomó en serio. En ese momento un empleado se le acercó y le dijo que no podía usar un short de baño.

"Me sentía una criminal, sentía que todos me miraban, hasta que indignada me dije que no podía ser" contó Solange a Página 12.

Después se enteró que sí podía meterse al agua con un short de lycra, por lo que se vio obligada a alquilar uno de ese material.



"Esto es ofensivo para las mujeres y también para las personas que no se identifican con su sexo designado al nacer y que no transicionaron."

Pero la bronca de Solange no terminó acá. Siguió con comentarios en posteos de Instagram de Termas de Cacheuta.

Ahí pidió respuestas a lo sucedido días atrás y la explicación fue que "si permitimos (los shorts) luego piden remera, luego pantalones mas largos y así no termina nunca”. Aunque los comentarios fueron borrados, según explicó la joven. (Minuto Uno y La Nueva.)