Ambulancias que no pasan y chicos embarrados en la escuela: reclamos y respuestas en Noroeste

"Me tuve que meter en el barro hasta las rodillas para llevar a mi hija a la guardería".

"Tengo que llevar a mis chicos al hospital y no puedo sacar el auto".

"Hace un año le agarraron convulsiones a mi hijo y la ambulancia no entró. Medio volquete de cascotes fue toda la solución".

"Pusieron ruedas de tractor porque los chicos no pueden pasar a la escuela".

Vecinos del barrio Noroeste fueron esta mañana a la delegación de Pacífico al 200 para reclamar principalmente por el estado de las calles.

Además de entregar una nota, pidieron una rápida respuesta porque "el sector es intransitable".

Un vecino que vive en Santa Cruz reclamó que, mientras se realiza la obra pluvial, las máquinas pasen por las calles del barrio donde más se acumula agua.

El delegado Juan Campos dijo que las molestias aparecen "porque se está haciendo" y les pidió paciencia a los vecinos.

Pero el estado de las calles no fue el único punto que se tocó. También denunciaron recortes en las ayudas a instituciones sociales, escasez de medicamentos en la sala médica y basura acumulada.

"Somos del jardín y trabajamos en conjunto con la escuela de fútbol y con las murgas que tienen una función social, siempre han recibido ayuda que les permitía sostener la leche por la tarde. Esas ayudas fueron suspendidas", lamentó Gabriela Delfino, que trabaja en el jardín 950.

Y agregó: "También hubo cambios en los programas sociales para atender la vulnerabilidad y estas decisiones económicas y políticas impactan muy fuerte en las familias".

En tanto, una jubilada que vive al lado de la escuela 510 contó que "entraron ratas a su casa por la acumulación de basura".

"Estoy solita y no puedo entrar al baño. En la delegación me dijeron que compre veneno y que tenga un gato, pero eso no hace nada", explicó.

La mujer contó que la semana pasada un roedor la mordió y fue asistida en la salita del barrio. Y pidió ayuda para poder poner tirantes en su techo.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a Pasaje Amaya 471.

"La obra va a beneficiar a todos los vecinos"

El delegado del Noroeste, Juan Campos, le explicó a La Nueva. que "en toda la zona del Bajo Rondeau se está realizando una obra pluvial anhelada por los vecinos desde hace años" que va a solucionar el tema del agua en las calles.

"Es una obra muy grande, desde Juan Molina hasta calle Moreno, cortando toda la calle Santa Cruz, pero va a solucionar esa gran problemática de agua que genera que las calles terminen embarradas después de un día de lluvia y perdure dos o tres días", detalló.

Señaló que la obra, que tiene un costo de más de 70 millones de pesos, estaría terminada aproximadamente a fines de enero.

"Vamos teniendo avances para mejorar calles de tierras. Se ha hecho muchísimo cordón cuneta. Ya está planteado realizarlo en la escuela 510 para que tenga un acceso mucho más digno", contó el delegado.

Y añadió: "Las autoridades educativas me transmitían que les preocupa que ABSA no logre controlar los desbordes cloacales. En la delegación estamos en constante atención al pedido del vecino y en comunicación con la empresa".