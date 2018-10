Vidal y las obras del Gobierno: "Esto no es cartel, no es discurso, no es chicana, esto es concreto"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acompañó hoy al presidente Mauricio Macri en la inauguración del Metrobus del Oeste, en la localidad de Morón, donde resaltó las obras del Gobierno y dijo que son algo "concreto" y no un "discurso".

"Esto no es cartel, no es discurso, no es chicana, esto es concreto. Como dijo el Presidente, se pisa, está acá y no te lo saca nadie. Se hace honestamente y cumpliendo los plazos", subrayó la mandataria provincial.

A la vez, Vidal destacó que el nuevo Metrobus "es un lugar seguro, con cámaras, iluminado, y eso va atraer mucha mejor calidad de vida para los que los usen".

Sostuvo que se trata de "una muestra más, entre otras que han habido en Morón, de que se puede que llegue el Estado sin clientelismo y que las obras avancen".

"Como las 1.500 obras en la provincia que se empezaron y ya terminaron. No son verso, no son discurso, la gente las ve todos los días. Ahí no hay palabras, no hay gritos, no hay violencia, hay hechos concretos que le cambian la vida a la gente todos los días", enfatizó Vidal.

Inauguramos el #MetrobusOeste en Morón con @mauriciomacri y @mariuvidal. Otro Metrobus que va a transformar la experiencia de viaje de casi 100.000 pasajeros por día, y va a contribuir enormemente con la seguridad de la zona con nueva iluminación y cámaras de moritoreo. pic.twitter.com/vREtXHFU9c — Guillo Dietrich (@Guillodietrich) 9 de octubre de 2018

Del acto también participaron el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. (NA)