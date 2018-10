Por el aumento compensatorio a las empresas de gas

El dirigente gremial Jorge Herrera emitió una carta abierta al intendente municipal Mariano Uset mediante la cual le expresa su total desacuerdo con el aumento compensatorio a las empresas distribuidoras de gas.

"Yo soy un contribuyente más como muchos puntaltenses y en atención a que usted es el representante de todos los rosaleños elegido democráticamente para representar y defender los derechos e intereses de todos los ciudadanos, solicito tenga bien tomar las medidas necesarias y urgentes (acción de amparo) a fin de interrumpir o suspender en forma cautelar los aumentos anunciados y de público conocimiento al servicio de distribución y/o consumo del gas de red".

"Este pedido obedece al momento de crisis económica y social por el que estamos atravesando todos los asalariados. La inflación y la devaluación del mas del 100% destruye nuestro salario y nuestra economía regional día a día".

"Pensemos en un segundo en las personas que no cuentan con un techo propio y deben pagar un alquiler, en las personas que no consiguen trabajo y en aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social", agregó.

"Apelo a usted, como representante máximo de nuestra ciudad, y a todo el arco político, para que realicen los reclamos pertinentes ante las autoridades y poderes que correspondan".

"Como secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales veo todos los días como los empleados no llegan a pagar la luz, el gas, el agua, y no llegan a fin de mes. Los empleados ya no pueden más, los jubilados ya no pueden más, los ciudadanos no podemos mas. Es por ello que pido que como intendente se ponga a la cabeza del reclamo para defender a su ciudad y el bolsillo de la gente ante semejante atropello", dijo Herrera.

Se reúnen firmas.

En tanto el Bloque Bien Común reúne firmas en contra del cobro retroactivo de gas.

Los interesados en sumarse a esta propuesta pueden acercarse a la esquina de Brown e Irigoyen, de lunes a viernes, de 17 a 19.

También se atiende de 10 a 12, en el bloque político, ubicado en el Concejo Deliberante, en Murature al 530.

(Agencia Punta Alta)