Padre "Pepe": "El Gobierno se equivoca muchísimo"

El padre José María "Pepe" Di Paola visitó Bahía y en su charla con LU2 aseguró que el gobierno de Mauricio Macri "se equivoca muchísimo" en cuanto a sus medidas económicas y que "el camino liberal nos llevó a una situación muy complicada".

"En la Argentina se esperaba un ajuste, pero no así", lamentó el clérigo que está vinculado con la lucha contra la droga en los sectores más humildes y que desde 2013 vive en la villa La Carcoba, en José León Suárez y que visno a Bahía para la inauguración de Hogar Casa Luján de Moreno al 200 y una charla en la Universidad Nacional del Sur.

"Yo viví el 2001 y la diferencia es que ahora está la Asignación Universal o los vínculos con algunas organizaciones que generan un ingreso. No es mucho, pero es un pequeño colchón que en esa época no estaba", explicó aunque dijo que lo que se ve no da una "imagen alentadora".

Además señaló que la crisis se agudiza cuando en la clase media achican sus gastos y dejan de contratar a quienes hacen "changas" de limpieza u otros trabajos, los que irremediablemente caen en el "cartoneo".

Sobre su trabajo contra la droga, aseguró que no se "tuvo conciencia" cuando comenzó la problemática hace 4 décadas, porque se pensó que iba a ser algo "de pequeños grupos".

"Se naturalizó el consumo y hay sectores que muestra a los pibes que la droga no les va a hacer mal", señaló y agregó que se nota mucho en la escuela secundaria.

Según Di Paola, la situación económica tampoco ayuda: "Cuanto más difícil se pone la situación social hay más cercanía a la droga".

El padre contó que hace unos años fue trasladado desde una villa del Conurbano a Santiago del Estero, donde pensó que iba a tener otras problemáticas sociales a las que atender y que por unos años iba a "hablar de otra cosa".

"Cuando llegué me pidieron que dé charlas sobre adicciones en pueblitos minúsculos donde veían que la problemática era latente."

"El problema de la droga está en todo el país, pero repartido de diferentes formas", dijo y explicó que "se presenta como paco o cocaína pura, pero de las dos formas te arruina la vida".

Al ser consultado sobre la inseguridad, dijo que la droga no siempre va acompañada de la delincuencia, pero que cuando se relacionan "forman un cóctel muy peligroso".

"Imaginen a un joven que no le encuentre un sentido a la vida y que tenga acceso a droga y a un arma, por algún líder negativo que tenga un barrio", situó y agregó que "la respuesta a la droga debe ser desde el barrio, ahí arranca la recuperación".

"Los narcos hipotecan la vida de muchos chicos, pero nosotros tenemos la posibilidad de darles una oportunidad", concluyó.