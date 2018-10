El futsal bahiense tiene su propio Superclásico

Desde su aparición formal en 2016, el futsal no paró de crecer en nuestra ciudad. De a poco, diferentes equipos se fueron sumando a los torneos y este año la Liga del Sur decidió incorporar la disciplina a su órbita.

Y, mientras el deporte se sigue expandiendo en Bahía y alrededores, en la cancha van surgiendo rivalidades y clásicos que le dan más color a los campeonatos.

Uno de los partidos más atractivos que se puede ver actualmente está en la rama femenina y lo protagonizan Petroquímicos y Municipales, los dos grandes animadores de la competencia. De hecho, entre ambos se reparten los cuatro títulos que estuvieron en juego hasta el momento.

"Es un partido aparte, como un Boca-River acá en Bahía. Salen encuentros geniales", describe Paola Canales, goleadora y capitana de Petroquímicos.

El último miércoles, estos dos equipos se vieron nuevamente las caras en el "Superclásico Sindical" para definir quién se quedaba con el "1" de la fase regular del segundo certamen de la temporada. Finalmente, las vigentes campeonas se impusieron por 3-1 y se adueñaron de la ventaja deportiva ante un importante número de espectadores que se acercó hasta la cancha de Barracas.

"A los clásicos va mucha gente porque damos un buen espectáculo y, además, demostramos que sabemos jugar. Se arman partidos tremendos", cuenta "Paca".

"Jugar con mucho público me incentiva un montón, aunque algunas chicas se ponen nerviosas con semejante marco. Muchas veces los hinchas llevan bombos y trompetas para alentar, y eso te pone la piel de gallina. Es un sueño jugar a cancha llena, es algo muy lindo, emocionante", agregó la delantera.

No hay dudas de que el futsal se ha ganado su lugar en la ciudad. Y para Canales, una referente en la materia, hay material para que la disciplina siga recorriendo el buen camino.

"Se lograron un montón de cosas y esto sigue, va a crecer aún más, porque hay muy buen nivel en Bahía. He recorrido gran parte del país con el futsal, he jugado contra chicas que hoy están en la Selección Argentina, y puedo asegurar que Bahía tiene un gran nivel. Todo esto me llena de felicidad. Yo ya estoy por retirarme y disfruto de todo esto", cerró Canales.