Facebook lanzó un altavoz inteligente para videollamadas con Messenger

Facebook Inc lanzó hoy un altavoz inteligente diseñado para facilitar las videollamadas, pero el historial de contratiempos de la compañía, el precio del dispositivo y su limitada funcionalidad podría dificultar su rivalidad con los líderes del mercado, Amazon.com Inc y Google de Alphabet Inc.

El aparato, denominado Portal, está disponible en versiones de 199 y 349 dólares y su funcionalidad más llamativa es su cámara de angular amplio que mantiene enfocados a los usuarios de manera automática mientras se mueven por una habitación, indicaron ejecutivos de hardware de Facebook a Reuters en un encuentro la semana pasada.

Según indicaron, Portal está disponible en Amazon y en las tiendas de Best Buy, además de en Facebook.com, y comenzará a ser enviado a los clientes en Estados Unidos a principios de noviembre.

Los altavoces inteligentes de Amazon y Google, con un precio inferior a los 100 dólares, se han convertido en superventas de esta naciente industria. Los usuarios activan comandos de voz para buscar, comprar y escuchar música, convirtiendo los altavoces en un importante canal de entrada para las competitivas redes de las firmas tecnológicas.

Portal podría ayudar a Facebook a detener el flujo de usuarios hacia aplicaciones de mensajería y video rivales a través de otros altavoces, al tiempo que le ofrece un nuevo ambiente totalmente controlado para vender anuncios.

Cerca del 32 por ciento de los consumidores estadounidenses tiene un altavoz inteligente y otro 16 por ciento planea adquirir uno para fines de 2018, según un sondeo de Adobe Analytics publicado el mes pasado.(Reuters)