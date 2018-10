Zaira es de Fuerte Apache, aprendió a bailar con videos de YouTube y llegó al Teatro Colón

Una nena de 8 años que aprendió a bailar en su casa en Fuerte Apache mirando videos de YouTube llegó al Teatro Colón.

Zaira Quiroz Camacho sueña con ser bailarina.

A los 6 años, la nena empezó a mirar videos en la computadora de la familia. Se pasaba horas copiando los pasos de Maya Plisétskaya, una bailarina rusa, que interpretó El lago de los cisnes.

"Hubo un momento en que uno de sus hermanos, Seth, me dijo `mami tenés que llevar a Zaira a que aprenda a bailar`. Hasta ese momento yo no lo había pensado, pero decidí hacerle caso. Busqué opciones, llegué a la Fundación Julio Bocca, tomó algunas clases y se formó en sus primeros pasos. Aprendió mucho, pero llegó un momento que quiso que le exigieran más", contó su mamá, Elizabeth, al diario La Nación.

Un día pasaron por el Colón, y Zaira le preguntó a su mamá por qué no la llevaba a bailar ahí. La mujer y su esposo estaban sin trabajo, pero hicieron un esfuerzo para anotarla.

Junto a Zaira había 200 chicas, con una preparación y un entrenamiento que ella no tenía: "Era muy triste sentir que ella no estaba en igualdad de condiciones. Eso me ponía nerviosa, pero después entendí que de algún modo ella sola se preparó”.

Zaira llegó hasta el final y fue elegida en un grupo de 15 chicas y 2 chicos.

Hoy, estudia para ser bailarina en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Aunque la formación en el Teatro Colón es gratuita, los gastos que implica todo lo necesario para el baile, como la malla, las medias, las puntas y la formación externa, es responsabilidad de las familias.

Su primera clase

"No me voy a olvidar nunca de su cara. Estaba feliz de una manera que no había estado nunca, tuve la sensación de que Zaira había encontrado su lugar en el mundo. Cuando me abrazó, me dijo 'mami, yo de acá no me quiero ir más'. Y para mí, eso fue suficiente", dijo Elizabeth.

"Sé que le falta un enorme camino, sobre todo en la técnica. Son ocho años para terminar el ciclo y llegar a donde quiere llegar", sostuvo la mamá.

