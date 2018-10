Con las Formas del Ayer: Piazzola y Ferrer

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Hace 50 años, en octubre de 1968, disertaron en el salón de actos de la UNS, el músico Astor Piazzolla y el poeta uruguayo Horacio Ferrer.

Organizada por la Dirección de Extensión Cultural de la casa de altos estudios, la charla se refirió a “La evolución del tango.La etapa moderna”, e incluyó un debate abierto tratando el tema, tan en boga en la época, de si lo que hacía Piazzolla era o no tango.

Ejemplo de esa singular polémica fueron las declaraciones de Julio Sosa y Leopoldo Federico unos años antes (1962) cuando llegaron a la ciudad para actuar en LU2 radio Bahía Blanca.

Sosa aseguró en aquella ocasión que Piazzolla no hacía tango: “A mí me conmueven más las dos notas que coloca “Pichuco” (Troilo) que las 1.700 de Piazzolla”. Leopoldo Federico, en cambio, no tuvo pudor en asegurar que Piazzolla era un creador extraordinario.

“Cuando hace esos acordes afiatados --explicó--, enriquecidos por una buena armonía, alcanza concreciones que jerarquizan al tango, elevándolo a su máxima expresión”.

El día de su charla, Piazzolla y Ferrer presentaron la operita María de Buenos Aires, a la que la crítica calificó como “la más ambiciosa y lograda de las compuestas hasta el momento”. Por la noche, numeroso público participó del encuentro en la UNS. Ferrer explicó que el tango era un fenómeno rioplatense auténticamente popular. “Ese origen ha hecho que en la enseñanza media y universitaria no encuentre referencias y el acceso a su música y letra se vea relegado”, dijo. Piazzolla, por su parte, destacó la importancia de mantener fidelidad a lo que cada uno sienta como auténtico. Dos creadores, dos artistas.

“Como un acróbata demente saltaré,/ sobre el abismo de tu escote hasta sentir/ que enloquecí tu corazón de libertad.../ ¡Ya vas a ver!”. (Balada para un loco, Ferrer-Piazzolla, 1969).