El tránsito de la ciudad, un caos

Hace algunos años el municipio puso en marcha un plan con el objetivo de mejorar las condiciones del tránsito vehicular de la ciudad, atento al gran crecimiento del parque automotor, a la anarquía que reina en la materia y a la necesidad de mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

Entre los cambios implementados se incluyen los de convertir algunos ejes de circulación de vías rápidas o seguras (prohibiendo el estacionamiento en sus dos manos), desafectar a varias calles céntricas como lugar de estacionamiento y generar carriles exclusivos para ómnibus y otros para ciclistas.

Puesto en operatividad este paquete de medidas, el tránsito vehicular buscó su nuevo orden o mantuvo el mismo desorden o mejoró de manera sustancial o no cambió en nada.

La realidad es que no hay un estudio serio y consecuente que permita disponer de conclusiones válidas y certeras sobre los efectos de todas y cada una de las medidas adoptadas.

Esto significa que no existe una política en mano de expertos, entendidos y estudiosos que hagan un análisis real de cómo van funcionando las medidas y si es necesario ajustarlas, corregirlas, ampliarlos o suprimirlas.

Prueba (o muestra) de esta particular situación es que ahora una concejal de Cambiemos ha presentado a consideración del Concejo Deliberante un nuevo paquete de medidas para ¿corregir? el tránsito, elaborado de manera individual, destinados a generar nuevos cambios en el denominado Plan de Movilidad.

La autora es Gabriela Schieda, es gestora y, hasta donde se pudo saber, es un trabajo de su exclusiva autoría, sin contar siquiera con el acompañamiento formal del resto de su bloque. Schieda propone más boxes de estacionamiento, habilitar otras calles, corregir maneras de hacerlos y sumar más carriles exclusivos.

Nadie puede discutir la demanda que el tránsito vial tiene en las ciudades. La exigencia de estudios y adecuaciones para hacerlo ágil y seguro. Pero nada bueno puede surgir si la materia no está en manos de un equipo competente y entendido, que maneje conceptos y estadísticas, que haga mediciones en campo y actúe en base a datos ciertos.

Para propuestas genéricas e individuales, se pueden disponer un plan por cada bahiense, lo que equivale a decir a no contar con ninguno.