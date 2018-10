Le gana una demanda a Telefónica por un insólito accidente

El fallo no está firme pero es un gran avance para P.S.F., una bahiense que hace 4 años sufrió lesiones cuando, durante una noche de invierno, circulaba en moto por Líbano casi Martín Rodríguez y se topó de manera imprevista con un cable "panceado" que colgaba de vereda a vereda.

La Cámara Civil de Bahía Blanca ratificó una condena en primera instancia contra la empresa Telefónica de Argentina S.A., por daños y perjuicios, aunque elevó el monto resarcitorio de 42.600 pesos a 1.137.500 pesos más los intereses.

La resolución fue dividida, ya que los jueces Marcelo Restivo y María Cristina Díaz Alcaraz votaron en ese sentido, mientras que Guillermo Ribichini propuso ampliar la compensación de primera instancia, pero no en la medida que calcularon sus colegas.

El hecho, de características insólitas y que por milagro no fue más grave, se produjo el 15 de junio de 2014, sobre las 20, cuando la mujer, que es empleada pública en nuestra ciudad, conducía, a una velocidad de 25 kilómetros por hora, una Gilera Smash 110cc.

En esas circunstancias fue detenida en forma brusca por el cable aéreo que colgaba de poste a poste. La interceptó a la altura del cuello y se estiró en su dirección 4,5 metros, hasta que se tensó y ella cayó. P.S.F. circulaba con casco colocado, una bufanda gruesa y la campera cerrada, todo lo cual le ayudó a amortiguar el impacto.

Concurrieron al lugar la policía, Defensa Civil y una ambulancia que trasladó a la víctima a un hospital.

En principio tuvo dificultad para respirar, tragar, ingerir bebidas y alimentos y a largo plazo le quedó afectada su funcionalidad a la altura de las cervicales y los cartílagos. Recién después de 30 días recibió el alta médica. Una resonancia magnética confirmó un esguince cervical con evolución incierta, que aún trata con kinesiología.

Esta situación, a su vez, le impidió continuar con sus actividades rutinarias de gimnasia aeróbica y rítmica.

Informe pericial

Los camaristas tuvieron en cuenta, entre otros aspectos, un informe pericial, a cargo del médico forense oficial Ariel Muzi, que indica que el 50% de pacientes que presentan un esguince cervical tienen síntomas durante los primeros 3 meses, pero del otro 50% -cuando superan ese plazo- hay un 10% que sufrirá dolores en la zona del cuello a lo largo de toda su vida.

"En el mejor de los casos, lo que podría ponerse en duda es el carácter provisorio o definitivo de una incapacidad indudablemente permanente", remarcó, para agregar que el accidente es de "potencialidad extremadamente grave".

P.S.F. retornó a su trabajo después de una licencia prolongada, aunque esta situación incide en su rendimiento.

La Cámara opinó que "las dolorosas secuelas y limitaciones de movimiento" que la afectan en el ámbito laboral, social y familliar, y a la que hicieron referencia los testigos, implicó para la demandante -"una mujer joven que acostumbraba a movilizarse en su motocicleta sin aprehensión"-, "un montante de ansiedad y mortificación personal múltiple, probablemente mayor del podía esperarse para unas lesiones que orgánicamente consideradas no han sido tan graves".

Si bien el doctor Ribichini consideró "muy modesta" la propuesta indemnizatoria de primera instancia y elevó la suma al orden de los 200 mil pesos -básicamente por el daño moral-, los otros dos jueces (Restivo y Díaz Alcaraz) incrementaron la compensación hasta llevarla a 932 mil pesos por la incapacidad sobreviniente, 200 mil pesos por el daño moral y 5.500 por el daño de la campera que vestía, todo más intereses.

De todas maneras, el fallo no está firme y la empresa Telefónica tiene instancias de apelación, según se informó.

Daño moral

La Cámara consideró positivo otorgarle, a modo de compensación por daño moral, el valor de un auto usado de buen estado de conservación.

De esa manera -consideraron- le darían una satisfacción personal, teniendo en cuenta las dificultades que presenta para continuar movilizándose en moto.

A través de páginas de internet calcularon la entrega al valor de un Renault Symbol 2013, un Peugeot 207 Compact XS 2011 o un Chevrolet Classic 4 puertas 2011.