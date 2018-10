Con la malaria, las empresas salen a hacer caja y sigue la polémica por la lista de machirulos

Buen día Juan María. Cada vez es más concreta la posibilidad de vernos las caras en la final…

–¿Y no estás asustado? Ya estoy pensando que están tan asustados que hasta llegaron a autoeliminarse de la Copa Argentina para no volvernos a enfrentar…

–¿Esa copa donde ustedes ganan por afano porque vienen jugando con equipos que no son de Primera A? Mejor pasemos a otros temas amigo, no vaya a ser que se dé vuelta la taba y tengas que esconderte como en el 2011. ¿Algo para empezar a calentar motores?

–Te aviso que la cuestión de la lista de machirulos, que te comenté en esta misma mesa la semana pasada, no termina en una simple anécdota.

–¿No me digas que salió una nueva lista?

–No, al menos que yo sepa, pero algunos que se vieron afectados por esa nómina, según dicen poco “seria”, de posibles acosadores y armada por supuestas feministas locales, están que vuelan y decidieron ir hasta las últimas consecuencias.

–¿Te referís, con “hasta las últimas consecuencias”, que avanzan en el terreno judicial?

–Me confirmaron que sí. Al menos ya hay una denuncia que tramita ante la Fiscalía Nº 7, que estaba en turno la semana pasada. Para colmo, muchos de los nombres involucrados son de menores de edad, con lo cual la cosa es más grave.

–Por lo que decís, las presentaciones llegarán en “catarata”.

–Mirá, el otro día me encontré con una abogada que se está especializando en derecho informático y me confirmó que a ella ya le hicieron 3 consultas particulares y que a 2 colegas suyos también. Incluso me dijo que está viendo de qué manera puede llegar a tipificar los hechos.

–¿Y se puede llegar a saber dónde se originó esa lista?

–Le pregunté lo mismo y me confirmó que sí, que se puede rastrear. Si hay más denuncias, como se supone, seguramente se unificarán en una sola fiscalía, para darle más efectividad a la investigación. La idea es diferenciar justos de pecadores.

Parece que el último trimestre del año va a ser durísimo. Acá las pequeñas y medianas empresas están haciendo malabares para poder subsistir.

–Bien, esperemos que haya novedades, pero cambiemos de tema, me imagino que con esta malaria en el plano comercial todos deben ser lamentos ¿No?

–Y si… ¿Pero me creerías si te digo que en medio de la malaria general todavía hay algunos que se animan a abrir las puertas de un negocio?

–Admito que me cuesta. ¿A quiénes te referís?

–En realidad no es que la inversión se decidió ahora, en eso te hice una pequeña trampa, pero es verdad que un comercio abre sus puertas: el martes inaugura Mostaza en calle O´Higgins.

–Bueno, se hizo esperar pero felizmente llegó el día.

–Así es, yo no entré, pero un amigo que recorrió las instalaciones me dijo que son de primerísimo nivel, algo top para Bahía Blanca en el rubro gastronómico.

–En definitiva, se trata de una buena noticia en medio de la crisis.

–Tal cual. Parece que el último trimestre del año va a ser durísimo y algo de eso admite el gobierno. Acá las pequeñas y medianas empresas están haciendo malabares para poder subsistir, incluso me comentaron que al menos dos o tres fábricas comenzaron a adelantar vacaciones y licenciar personal porque tuvieron que parar la producción.

–Y debe haber muchos más casos, lo que pasa es que nadie quiere decirlo abiertamente…

–Coincido, y te tiro un título que grafica otra situación que se está dando: las pymes salen a hacer caja, el dinero vale más que la mercadería.

–Explicame porque no entiendo demasiado…

–Como los fabricantes achican plazos porque dicen que sus insumos están todos dolarizados, las pymes también le dan menos plazo a sus clientes, y se hace muy difícil vender. La mayoría de las empresas están tratando de achicar los plazos de cobro, haciéndole un mayor descuento a sus clientes.

–¿Pero no pierden rentabilidad?

–Claro, pero lo que importa hoy es tener billetes. Si un negocio está endeudado con cheques o tiene saldo en rojo en el banco, prefiere perder rentabilidad haciendo un descuento del 10 por ciento y no tener que descontar cheques a tasas del 70/80 por ciento y que la guita se la quede el banco.

–En cierta forma cambian el gasto de lugar.

–Sí, pero pueden seguir vendiendo y le hace una atención al cliente que ya venía acostumbrado a pagar a plazo y ahora no tiene ese beneficio. Otro síntoma de cómo está empeorando todo lo viví días atrás en un corralón muy grande de avenida Cabrera, donde ya no hay más pagos con tarjeta en cuotas. Sólo en una, y si no te aplican un interés que te matan.

–¿Me podés explicar cómo un país sale adelante con estas tasas de interés?

–Seguramente yo no soy el más indicado, pero si querés el miércoles, a las 19, podés ir al Teatro Municipal a escuchar a Carlos Melconián y Santiago Kovadloff. Podés estar o no de acuerdo con lo que opinan, pero son dos personalidades muy interesantes.

–¿Quién los trae?

–La Cámara Argentina de Comercio y Servicios, de la mano de Guillermo Dietrich, junto con la Cámara del Comercio de Bahía Blanca, de la mano de Martín Garmendia.

La barcaza, cada vez más cerca

–Dale, lo anoto. ¿Del tema de las grandes inversiones hay algo nuevo?

–Sí, y tenés que reconocer qué no estaba errado la semana pasada cuando te dije que tiene muchas posibilidades la instalación de una barcaza para licuar el gas que llega de Vaca Muerta y exportarlo o llevarlo a Escobar, dependiendo la época del año. Hasta te di el nombre de esa embarcación.

–¿Y qué paso ahora?

–Días atrás estuvo gente de YPF viendo en detalle esa posibilidad. La idea es ubicar la barcaza en Galván, donde el gas al convertirse en GNL será reducido 600 veces su volumen y embarcado en buques metaneros. En verano irá al extranjero y en invierno a Escobar para luego ser regasificado e inyectado en los gasoductos que abastecen el norte de la provincia. Igual se está proyectando la construcción de una planta de licuefacción terrestre en Bahía, pero ese será en una etapa posterior.

–¿Ya tenés invitación para el jueves en el Teatro Municipal?

–Por supuesto, ahí estaré viendo el lanzamiento de la Unión Industrial de la Patagonia (UIPA), una entidad que aspira a unir los intereses del sur del país y conformar un corredor productivo que facilite inversiones y desarrollo económico social.

–Me dijeron que van a estar presentes gobernadores, empresarios, economistas, funcionarios nacionales, provinciales y municipales…

–Así es, va a haber muchas caras importantes. Ojalá sea el puntapié inicial para que una amplia región pueda discutir problemáticas comunes y sumar acciones que beneficien al país.

–¿Y de los grandes proyectos industriales que podrían venir con el gas de Vaca Muerta hay algo nuevo?

–Me confirmaron que en 2020 habrá otra planta de Profertil en Cangrejales, similar a la actual. La decisión ya está tomada y los estudios iniciados no son para ver si es factible o no, sino para avanzar en tal sentido. En cuanto a la mega inversión de Dow no hay nada nuevo, salvo que el proyecto no está caído ni mucho menos, sólo que hay que seguir esperando porque estas decisiones llevan tiempo.

El acueducto sigue en veremos

–Ayer leí que el gobierno va a comenzar el año que viene obras para traer más a Bahía y también enviar a Rosario…

–Sí, y acá vuelvo a mencionarte el concepto de isla al que me referí la semana pasada, porque mientras las tarifas siguen subiendo, por otro lado aparecen todos estos grandes proyectos. De todas formas hay una gran obra para Bahía pendiente y cuya realización me empieza a generar dudas.

–¿A cuál te referís? ¿A la de los accesos al puerto o la autopista a Monte?

–La licitación de ambas quedó para el año que viene mediante la operatoria de Participación Público Privado (PPP) y como te dije hace una semana el lío de los cuadernos de las coimas y la ausencia de crédito externo hicieron que el gobierno haya decidido desensillar hasta que aclare. En realidad mis dudas giran en torno al acueducto del río Colorado.

–¿Para cuándo la adjudicación?

–Eso es lo que muchos se preguntan, ya pasaron varios meses y nada. En La Plata dicen que como fueron muchas las ofertas todo eso lleva tiempo, pero también hay quienes advierten que si bien la guita está porque fue prestada por un organismo de fomento del exterior, el problema estaría en la parte que le toca poner a la Provincia.

Mormones, Howard Johnson y autódromo

–Suena lógico, aunque esperemos que no sea así. Che, ahora que me acuerdo, en qué quedó el mega templo de los mormones en Cabrera y Pilmayquén.

–Lo último que sé es que le proyecto fue readecuado a las alturas permitidas en esa zona y está aprobado. Habrá que ver si siguen con la idea y le van a comprar el predio a la Cooperativa Obrera o esperarán a que todo aclare un poco. Distinto es el panorama del hotel Howard Johnson.

–¿El del Camino Parque Sesquicentenario?

–Sí, no hace mucho la obra fue autorizada por el Concejo Deliberante y me dijeron que en poco tiempo más empieza. Supongo que la futura autopista que se está construyendo en el lugar les va a venir como anillo al dedo.

–Hablando de asfalto, me dijeron que en estos días están llegando las máquinas necesarias para terminar la pista del autódromo de Aldea Romana.

–Uhh me imagino que Miguel debe estar más que contento por tener tan cerca de la mano un logro gigante como es tener el autódromo terminado.

–Y a esto sumale que el predio también tendrá las competencias de speedway y motocross.

–Tal cual, y siguiendo con los fierros, no pude ir pero me dijeron que SMATA tiró la casa por la ventaja en los festejos del 60 aniversario.

–Otra buena para Carlos.

–Sí, los mecánicos se merecen un presente así y me contaron que en la cena se los pudo ver en la misma mesa al intendente Héctor Gay y a Julián Domínguez. Cuando se trata de personas razonables las diferencias políticas no son argumento para impedir una buena velada sindical.

–Ya que estamos en temas no tan densos, me imagino que habrás visto las fotos que publicó ayer La Nueva sobre el edificio donde funcionó, entre 1987 y 1997 el Centro de Compras de la Coope…

–Por supuesto, una verdadera invitación a la nostalgia, pero si bien mi intención no es cortarte este momento sensible, parece que no hay muchas esperanzas de recuperar el histórico edificio de Colón y Brown.

–¿Por?

–Porque hace mucho tiempo que nadie está interesado en esa esquina. Hace muchos años que está en alquiler y hoy ni siquiera al alguno que levante el teléfono para preguntar. Está hace más de un año durmiendo el sueño de los justos el proyecto de hacer una torre. Lo mismo sucede con el edificio del Banco Hipotecario, donde prácticamente no hay consultas.

–Cambiando de tema, te informo que el que quedó más cerca de ser fiscal federal en Bahía Blanca es el doctor Santiago Ulpiano Martínez.

–¿Qué novedades tenés?

–Que la comisión de Acuerdos del Senado aprobó finalmente el pliego y su nombramiento seguramente se tratará en la próxima sesión de la Cámara Alta.

–¿Y cuándo será?

–El miércoles se reúne el plenario de Labor Parlamentaria y ahí se fijará la fecha. No se descarta que sea ese mismo día.

–Para ir cerrando. ¿Cómo terminó la interna de los radicales?

–En provincia se presentó lista única, quedando como presidente Daniel Salvador, 1/3 de las autoridades para sector de Gustavo Posse y como uno de los 4 delegados al comité Nacional el diputado Walter Carusso (possismo).

–¿Y a nivel local qué pasó con las dos listas?

–También se sello la unidad, la presidencia será para Emiliano Alvarez Porte, quedando en partes iguales los miembros al comité. Donde no hubo tutía fue en los 9 miembros que representan a Bahía Blanca en la convención provincial (organismo que define el marco de alianzas con otras fuerzas políticas como el PRO y la Coalición Cívica, entre otros temas), aquí fue inflexible Fernando Roig consiguiendo 4 possistas puros, más 1 aliado de los 9 en juego.

–Muy buen acuerdo para Posse y su tropa.

–Así parece...por lo pronto esta semana habrá un gran agasajo del odontólogo Roig a los representantes del alcalde de San Isidro de Bahía y la zona.

–Hablando de agasajo, mejor me voy yendo porque en un rato me espera Norman en Bordeu.

–No me digas que te invitó con un asado.

–Eso jamás, apenas con algún par de jugosos chimentos. Nos vemos.

–Dale, hasta el próximo domingo.