Reabrió Alsina después de 8 meses, pero... ¿se reactivó el comercio?

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Cortaron la calle en enero, les prometieron a los comerciantes que en mayo se reabriría, pero el sobrio corte de cinta de la última cuadra se produjo recién hace una semana.

Pero considerando que lo peor ya pasó para los locales de Alsina entre el 201 y el 399, “La Nueva.” quiso saber cómo había reaccionado el público ante la reapertura en estos primeros días transcurridos desde el estreno.

Las opiniones están divididas, los motivos son diversos y los lamentos por el pésimo año comercial –-denuncian caída del 40% en las ventas en promedio-- aún perduran.

Mientras que algunos celebran la obra -–demora aparte--, otros consideran que deja mucho que desear; y mientras algunos locales debieron cerrar, otros, casi cerca de la hazaña, aseguran que sus ventas prácticamente no cayeron durante los ocho meses del corte de calles.

Con muchos factores a considerar, como el cambio de temporada en el rubro vestimenta, la reapertura de la semipeatonal a fin de mes y que algunos trabajadores todavía no cobraron, la constante desde la óptica de los comerciantes de Alsina es que la circulación de gente volvió en muy buen nivel, pero que la misma no se refleja en las ventas. Y también, que al cierre de la calle se le sumó la crisis del país, lo que dificultó aún más la ecuación para pagar las cuentas a fin de mes.

“Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente”, sostienen.

“Afectó el cierre, pero se sabía que iba a pasar, es algo lógico cuando hay una obra. Pero no fue excesivo, siempre andaba gente. Eso sí, las ventas durante los meses de cierre bajaron en un 40%, lo positivo es que no se tardó tanto como esperaba, yo recuerdo lo que han tardado en otras cuadras y me parece que esto podría haber sido peor”, opinó Emilce, comerciante de Alsina al 200.

“Además, me parece que las obras que se hicieron fueron importantes, si uno veía los caños que sacaron, notaba que estaban viejísimos. Se podría decir que desde que reabrió la cuadra percibimos algo de reactivación comercial”, agregó.

“Acá reabrió el sábado y la gente volvió de golpe en muy buen número. La verdad es que durante el cierre la pasamos muy mal, la gente ni siquiera pasaba por acá, menos que menos de noche, se iban todos a los bares nuevos o a los de Alem”, explicó Emiliano, mozo de un bar de la misma cuadra.

“Tuvimos que reducir la cantidad de días que venían los músicos, pasaron de venir todos los días a venir tres, ahora de a poco van a volver a venir todos los días. Lo más molesto eran las máquinas, la tierra, el polvillo, las veredas rotas y hasta los gritos que se comían las mujeres de la gente de la obra”, agregó.

“El mismo día que se abrió la cuadra vino mucha gente, además suma el efecto contagio, porque la gente que pasa por la vereda, cosa que antes no se daba, ve que hay gente adentro y entra. Los meses del cierre el dueño los sintió mal, a su manera, y nosotros a la nuestra, porque nos faltaba la propina, que es la que nos ayuda a vivir el día a día”, comentó Emiliano.

“Acá no se notó la reactivación, porque la gente no tiene plata. Encima se junta todo, porque en nuestro local octubre y noviembre son los peores meses, mientras que en invierno, que son los mejores, tuvimos la calle cerrada. Las ventas bajaron arriba de un 40%, si hay reactivación la notaremos recién en diciembre”, explicó Julio, dueño de un local de ropa y artículos de camping.

“La obra le hace bien al centro, lástima lo que demoraron. Algo que no tendría que haber pasado es que en los meses de verano, en que tenían luz solar hasta las 9, trabajaban hasta las 4 o 5 de la tarde. Cuando hay un cierre que afecta a tanta gente, como fue el caso, es preferible contratar dos cuadrillas de obreros, pero terminarla a tiempo”.

“Y con respecto a eso, si la Municipalidad la cobró una multa a la empresa constructora, la plata la tendría que haber repartido entre los comerciantes que somos los que sufrimos la demora”, lamentó.

En el caso de Ioel, dueño de una juguetería, la ilusión de que para el Día del Niño la cuadra se habría habilitado hizo que la decepción fuera mayor.

“En estos pocos días no se notó una reactivación comercial, sí más movimiento porque la gente camina por curiosidad y porque los días están ayudando, pero en las ventas no se nota nada todavía”.

“Nosotros tenemos locales en otras calles que no se vieron afectadas por este corte y ahí, comparando con el año pasado, las ventas cayeron debido a la crisis. Pero dejando de lado ese factor, acá en Alsina por el cierre la caída fue por lo menos de un 30%. Lo peor que nos pasó fue creer que para agosto, Día del Niño, iba a estar abierto. Habían dicho que iba a estar lista para mayo, de haber sabido la verdad nos organizábamos de otra manera”, lamentó Ioel.

Movimiento sí, ventas no

Leonardo Meschini explica que en su local notó una reactivación en la circulación, de “mucha más gente”, reconoció que la calle quedó muy linda, que hay otro ambiente y que la gente pasea hasta más tarde gracias a la iluminación, pero que eso “todavía no se ve reflejado en las ventas”.

“Estamos ansiosos por una mejora, encima se juntaron el comienzo de mes y el cambio de temporada, esperamos que levante para el Día de la Madre. La incertidumbre por la situación económica se ve bien clara, si le ves las manos a la gente, va sin bolsas”, sostuvo.

Con respecto a los meses del cierre, Meschini mencionó que las ventas cayeron en un 40% y que “realmente la pasamos muy feo, porque no solo no había gente, sino que no se podía transitar, las veredas estaban muy mal adecuadas al ambiente de obra, la gente no podía pasar por ningún lado”.

Pamela, vendedora de un local de indumentaria deportiva de Alsina al 300 sostuvo que ya se vio una reactivación, “sobre todo en el movimiento de gente”, y que los meses del cierro las ventas “bajaron bastante”.

“La gente ahora comenta, nos dice '¡qué lindo, al fin chicos!', y algunos clientes siguieron viniendo siempre, pero realmente pasar por acá era una odisea por el estado de las veredas”, agregó.

Ayelén, por su parte, comerciante de la misma cuadra, manifestó que “noté una reactivación, gracias a Dios ya levantó, con mucha diferencia”, y explicó que habían caído bastante las ventas en los meses de cierre.

Consultada sobre si en los meses más tranquilos uno aprovecha para hacer remodelaciones, explicó que no, “porque en épocas de poca gente, cada cliente que entra hay que aprovechar y no se puede cerrar”.

Carolina, joyera, opinó que no notó reactivación alguna desde la repartura de la cuadra y que “la gente no se acostumbra a que la peatonal está abierta, tengo este local hace ocho años y la circulación de gente es la misma de siempre”.

También lamentó que en los meses de mayo y junio, por ejemplo, las ventas “cayeron a cero”, aunque rescató que sus meses fuertes siempre son octubre, noviembre y diciembre”.

“Impresionante el movimiento”

Yamila, dueña de un local para chicos en Alsina al 300 sostuvo que si bien la reactivación comercial todavía no se dio, “sí desde que se reabrió la peatonal el movimiento es impresionante”.

“Los meses del cierre las ventas cayeron en un 50%, encima nos habían prometido para mayo, después Día del Niño y tampoco, un desastre”, lamentó.

María del Carmen, dueña de una florería expresó que notó una leve reactivación comercial y una mayor en el paso de la gente.

“Esperamos que se levante un poco más, acá se dio un combo entre la obra de la semipeatonal y la crisis, las ventas cayeron en un 40%, sobre todo cuando cortaron Lamadrid, lo que ya hizo imposible la llegada de la gente al local. No tuvimos ningún tipo de alivio impositivo, mientras que el alquiler, los sueldos y los impuestos los tuvimos que pagar igual”, lamentó la comerciante.

Elisabet, dueña de una regalería en Alsina al 300, opinó que no notó una gran diferencia a partir de la reapertura de la cuadra y que solo el sábado se notó un poco más de trabajo, pero los demás días de la semana volvió a caer.

“No sé el porcentaje de la caída de las ventas de los meses de cierre, pero sí sé que en plata, vendí menos que el año pasado, con todo lo que eso implica. Nos estamos agarrando fuerte para no caer”, lamentó.

Por otra parte, se manifestó disconforme con la falta de vegetación en la nueva semipeatonal.

“Para mi gusto quedó mucho, mucho cemento, le falta árboles, macetas, plantas. El otro día fui al vivero a que la vendedora me aconsejara qué producto tirarle al árbol que me pusieron acá en la vereda para que crezca más rápido porque no puedo ver todo tan de cemento”, lamentó.

Por último, Laura, comerciante de Alsina al 200 destacó que se ve mucho más movimiento desde el estreno del paseo y reconoció que, gracias a tener una clientela fija, “las ventas cayeron muy poco”.

“Fue muy molesto, sucio, cada vez que llovía se embarraba todo, pero entre la clientela fija y que ofrecemos mercadería que otros no, gracias a Dios nos pudimos mantener”, comentó.